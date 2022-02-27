【新冠肺炎】變種病毒Omicron較流感嚴重　袁國勇教路3招防幼童長者染疫

▲ 袁國勇。(資料圖片)

本港第五波疫情持續惡化，今日（27日）更錄破紀錄26,026宗確診個案，並再多83人離世。港大微生物學系講座教授袁國勇形容Omicron變種病毒較季節性流感嚴重，未接種疫苗的老人或幼兒，尤其是患有慢性疾病的人，可能會死於感染；呼籲現在不是恐慌的時候，應該盡力而為減少第五波對本港影響，包括盡快予符合條件的香港人接種疫苗，市民外出時應該戴雙層口罩，並且應該遵守社交距離措施。

袁國勇解釋，Omicron變種病毒比季節性流感病毒略為嚴重，但遠不如 alpha 和 delta 變種病毒嚴重；但未接種疫苗的老人或幼兒，尤其是患有慢性疾病的人，可能會死於感染。

他補充，至於已完成全接種疫苗，而沒有慢性病的的成人和兒童，即使染疫也只會出現輕微症狀或完全無症狀；而未完成接種疫苗並患慢性病的的成人及兒童，可能有更多症狀，而感染預後結果將介乎上述兩者之間。

袁國勇呼籲，當務之急是讓所有符合條件的香港人盡快接種疫苗。市民外出時，應該戴雙層口罩，即 外層布面罩和內層外科口罩，以提高面罩貼合性和過濾能力，並且應該遵守社交距離措施。

如家中尚有未接種幼童、長者、或慢性病患，袁國勇則有以下提醒：

嘗試為家庭內每位成員隔日進行抗原檢測, 以防其中一人被感染可以儘早隔離

如無足夠的抗原檢測，考慮即使在家也佩戴雙層口罩及盡量保持社交距離，盡量減少未接種疫苗的幼兒、老人或慢性病患者接觸病毒的劑量

近距離接觸如接吻和說話亦能感染幼兒，病毒能在幼兒中迅速生長，少部分人的免疫系統會發生劇烈反應，其炎症或非常嚴重，以至大腦迅速腫脹，導致致命的急性壞死性腦病

袁國勇稱，第五波至今已少2.5％醫管局醫護受感染，惟現在不是恐慌的時候，應該盡力而為減少第五波對本港影響，更呼籲公眾不用過於擔心，相信大家定可戰勝疫情。

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記者：陳麗娜