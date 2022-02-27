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【第五波疫情】張偉文染疫發燒未退　需依靠4度氧氣機協助呼吸情況不樂觀

娛樂 16:44 2022/02/27

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人稱「靚聲王」的69歲張偉文近年居於太子一間安老院，近日院舍爆疫，張偉文初步確診已被送往廣華醫院治療。張偉文的監護人兼經理人方俊早前指院友跟他透露，張偉文早兩日身體已不適，喉嚨痛兼感覺疲累，由於張偉文沒有隨身帶同電話，故他跟對方已失聯一段時間，最後一次見面是於農曆新年前陪對方覆診。

直至今日（27日），張偉文已經留醫第8天，他連日來發燒未退、其中一邊肺部變花、需靠4度氧氣機（每分鐘4公升）協助呼吸，方俊也有回覆傳媒有關張偉文的情況。 

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情況不樂觀

對於張偉文確診至今情況出現惡化趨勢，方俊接受傳媒訪問時也承認，也有轉述醫生說話指「若果日後要以呼吸機維持生命，我唔建議令病人受苦」，情況不樂觀。張偉文除了發燒未退燒外，由於他的血液含氧量低，因而需要以4度氧氣機協助呼吸，現時則配合類固醇進行治療。

方俊稱，因疫情關係未可探望張偉文，也因為安老院有多宗感染個案而不會安排他回安老院居住，現時也只可以等待醫院通知。 

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病痛纏身

另外，張偉文的健康狀況一直也備受關注，曾爲260磅的他飽受腰患、糖尿病、腳痛等病痛纏身，4年多前大跌至160磅，也受腰椎病影響，前後動過兩次大手術。

在2020年底，他被發現以輪椅代步的他頭髮花白，短褲下見其雙腿非常幼，體重亦跌至不足100磅。後來在方俊悉心照料下，張偉文體重回升至200磅。他於去年10月接受《東張西望》訪問時重現大肚腩兼雙下巴。 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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