【強積金】積金局稱近6萬市民選擇自願供款　供款額按年倍升至52億元

▲ 近6萬市民選擇強積金自願供款，按年升三成。（曾耀輝攝）

積金局主席劉麥嘉軒今日（27日）發表網誌，提到雖然數據反映強積金的規模正持續壯大，每名計劃成員平均持有的強積金，由2011年12月的9.7萬，上升164%至去年12月的25.8萬元。但很多市民都擔心強積金不足夠退休之用。

維持和持續提升強積金的充足度，關乎工作人口退休福祉，亦是老闆和打工仔雙方須共同承擔的重要責任。考慮到工資水平的變動，強積金供款的最低及最高水平須適時檢討及調整。在這方面，積金局須每四年進行至少一次檢討，而今年積金局將按規定進行檢討，並會收集相關持份者團體的意見，檢討結果會提交政府決定。

他表示，近年越來越多「打工仔」為加強退休保障而作出自願性強積金供款。以2019年4月推出的可扣稅自願性供款(TVC)為例，每年TVC帳戶數目及總供款額穩步增長。

根據積金局的數據，截至去年12月，TVC總供款額達52.55億元，較截至2020年12月的27.15億元上升近一倍。TVC帳戶數目亦由2020年12月的4.4萬個，上升逾三成至去年12月的5.8萬個。

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責任編輯：陳梓蔚