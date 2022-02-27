【第五波疫情】網上登記快測陽性須提供個人資料　不排除抽樣檢查

▲ （陳國峰攝）

本港疫情非常嚴峻，每日確診個案破萬宗，本港今日（27日）新增26,026宗確診個案，7宗為輸入個案，其他為本地個案。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻將會出席。出席記者會交代最新疫情。

港府更改強制檢測措施，改為接受快速抗原測試，同時承認快速抗原測試結果，陽性個案視為確診，陽性人士可網上登記檢測結果（詳情即看：【下一頁】）。

歐家榮呼籲，市民在快速檢測呈陽性的話，可當作自己是確診個案處理，政府將會推出網上平台讓市民提供證明登記，作之後跟進處理，政府會將個案計算作陽性個案。

對於市面上有多種快速測試，歐家榮指，衞生署已有提供政府建議的牌子，他建議市民到信譽良好的零售商購買，不要購買有懷疑的產品，不過相信現時在市面上能夠購買的快速測試產品都是可以使用的。

至於網上登記平台，歐家榮指會盡快推出，同時留意到有機會被濫用，平台會要求市民提供個人資料，包括姓名、出身年月日、身份證等資料，而且不排除會抽樣檢查申報的市民，安排市民進行核酸測試，若發現有市民提供虛假資料或會採取行動。歐家榮呼籲，市民在疫情下善用珍貴的資源。

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一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：李榮忠