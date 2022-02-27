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【抗疫措施】立法會議員梁熙設義務醫療顧問平台　遙距支援竹篙灣隔離人士

政治 16:04 2022/02/27

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竹篙灣。（資料圖片）

為支援於竹篙灣隔離的患者，民建聯立法會議員梁熙及其團隊首設義務醫療顧問線上平台，冀為他們提供醫療及情緒支援服務。梁熙表示，目前收到10幾位隔離人士諮詢，最快明天可開始服務。

梁熙表示，平台主要服務正於竹篙灣隔離的市民，他們需預先透過WhatsApp 9665 0660或網上，預約有關服務。現暫定每天可提供3節時段，每節約45分鐘的線上視像諮詢，每節約10個名額。每位求助市民會被配對一位醫生，向其提供醫療及情緒的支援服務。而團隊會記錄每位事主的情況，遇有特殊急切的需要，亦會即時轉達當局跟進。

梁熙設義務醫療顧問線上平台，為竹篙灣隔離人士提供情緒支援。

梁熙希望，透過該服務，讓營內有需要市民，感受到社會對他們的關懷，讓他們在困境之中保持希望。以希望這項嘗試，可以起到牽頭作用，鞭策政府更主動地解決現時在竹篙灣內出現的缺乏醫療及情緒支援的問題。他強調，政府不能對問題視若無睹，亦不能只單靠民間有限的力量，必須負起主導責任，解決有關問題。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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記者：林曉君

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