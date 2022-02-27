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上京路關卡重重　港區人大代表團3位團長齊缺席兩會？

政治 20:50 2022/02/27

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有多位港區人大代表及政協委員請假，未能出席兩會。

港區人大代表和政協委員上京路關卡重重，原來今次請假的人，包括兩位港區人大代表團副團長黃玉山及盧瑞安。由於團長馬逢國曾接觸初確的立法會職員，需延長隔離期，換言之，三位團長將齊齊缺席兩會。

馬逢國表示仍在向中央爭取上京。（資料圖片）

馬逢國今透露，自己接觸的是立法會文件收發室職員，但距離遠、時間短，因此仍爭取上京。不過，他晚上在社交平台上表示，基於嚴謹的防疫要求，已被定性為緊密接觸者，需往隔離酒店隔離，對未能上京感遺憾。他又指，在深圳隔離過程中，深切體會到內地對疫情防控的要求嚴謹，跟香港有很大差異。

至於黃玉山，則是出發當天才請假。黃玉山告訴傅流螢，自己原本準備參加會議，但出發前一日（23日）參加一個政府部門會議，翌日準備啟程去深圳前，收到政府通知有官員太太檢測呈陰性，雖然該名官員及黃玉山本人快速測試為陰性，但考慮到大會安全及大家健康，黃玉山當即決定請假，沒有赴深圳。翻查資料，24日宣布確診的，正是公務員事務局局長聶德權的太太。

黃玉山出發當日收到政府通知，有與會官員的太太確診。（資料圖片）

兩位負責內外事務的副團長請假，假若團長馬逢國亦未能赴京，是否要重選團長？有知情者就話，大家都很熟，可以靠自覺管理，估計毋須再選。

港區人大代表和政協委員上周四赴深圳隔離，短短4日內，已有至少12人止步深圳。其中，新民黨黎棟國在內的11人，是因與日前確診的全國政協委員施榮懷同車，而要在深圳接受「14+7」隔離。正於深圳市第三人民醫院接受治療的施榮懷話，身體已無不適，但就對同車的人大政協未能赴京，深感愧疚。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3GaxDIb

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撰文 : 傅流螢

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