【第五波疫情】再多83名染疫者離世　年齡介乎19至100歲

▲ 醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻。（資料圖片）

第五波疫情嚴峻，今日新增今日新增26026個案個案，創單日新高。醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，過去24小時再多60名病人情況危殆；74人情況嚴重；另有83人離世，涉及53男30女，年齡是19歲至100歲，其中67人居住在院舍。

19歲死者有長期病患，長期住殘疾院舍，需要人照顧和插胃喉。另有一名46歲死者，為本身患癌及需接受化療。劉家獻指，化療會影響免疫系統，感染後情況容易變差，且多位不幸去世病人均為原本身體狀況差、沒打疫苗以及年紀大。

另外，當局分析，新增離世患者中有77人是65歲以上，佔92%；離世患者中有一成半，即13人有打針，一位已打3針疫苗，5位已打2針，7位已打一針；其中已接種3針的病人為一位67歲的男士，有長期病患，患晚期腎衰竭及乙型肝炎等。

由於數據滯後，當局公布，本月23至25日再有27名病人離世，涉及14男13女，年齡介乎68歲至104歲；其中6人曾打針，包括4人曾打一針，2人打兩針。

第五波疫情至今，累計有512名病人在公立醫院離世，其中8成沒有接種疫苗；而疫情至今則共有717名新冠病人在公立醫院離世。

劉家獻表示，現時共有5921名染疫病人分別於各公立醫院、北大嶼山醫院香港感染控制中心、醫院管理局傳染病中心、位於亞洲國際博覽館的社區治療設施留醫；逾700名病人在社區隔離設施隔離。

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記者：黃小冰