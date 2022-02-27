【第五波疫情】公眾殮房儲存量達9成　部分遺體來不及運走需暫放急症室

▲ 部分遺體來不及運走需暫放急症室。

第五波疫情嚴峻，今日新增26026個案。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻今出席疫情記者會。

劉家獻表示，近日死亡個案有所增加，部分病人去到急診時已經比較垂危或心臟停頓等，現行程序是需將遺體轉去衛生署的公眾殮房進行研究解剖等，但目前部分遺體來不及運走。醫管局方面已盡能力將遺體放在醫院的殮房暫存，但因最近死亡個案增加，部分遺體或需先放在急症室適當的地方，希望食環署及衛生署盡快將遺體運走；醫管局已與兩個部門商討如何加快運走遺體的程序，亦會與病人家屬和殯儀業界保持溝通，希望可行情況下家屬可盡快領走遺體，處理殯葬事宜，以騰出殮房空間。

歐家榮表示，衛生署轄下3間公眾殮房原有506固定遺體儲存空間，疫情下已增至1350個，惟殮房近一個星期接受的遺體上升，目前儲存量已達9成，形容異常緊拙，會與相關部門商討緊急應變措施。

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記者：黃小冰