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【第五波疫情】至今530間院舍爆疫涉3250院友及員工　單日再增680宗院舍確診個案

社會 16:43 2022/02/27

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至今530間院舍爆疫涉2450院友。（資料圖片）

第五波疫情嚴峻。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻今出席疫情記者會。

歐家榮表示，截至昨天為止，累計有530間安老院舍或殘疾人士院舍出現個案或爆發疫症，總共涉及800名員工和2,450名院友。

過去24小時，新增了66間院舍出現個案，其中13間位於港島、20間位於九龍、24間位於新界東、9間位於新界西，涉及680宗個案。當中涉及42間安老院和24間殘疾人士院舍。

劉家獻表示，今日新增的83宗死亡個案中，有67人住於院舍。他指出，院舍絕大部份長者有長期病患，加上院舍疫苗接種率低，所以院舍個案死亡率較高。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：陳梓蔚

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