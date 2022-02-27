【聲夢Junior】大熱選手劉芷君多才多藝　9歲入藝術體操港隊奪個人全能獎

有見《聲夢傳奇》叫好叫座，大台今年延續「聲夢」盛勢，除了落實開拍第二季外，今晚（27日）起一連三個星期日晚播出《聲夢JUNIOR》，今次主力集中培訓年僅11至15歲的青少年。當中擁有甜美樣貌的劉芷君（Aster）被視為大熱門，從Aster的社交平台中所見，也看得出她是多才多藝，更是香港藝術體操港隊運動員，似乎有望成為被力棒的一員！

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被編入Dance Group

在TVB發佈的官方資料中，一共18位參賽者分為3組，Aster被編入Dance Group，而其專長是結他、鋼琴、ABRSM Vocal。Aster被編進這個組別也不無道理，事關她過往曾於去年7月在歌唱比賽中獻唱《特務J》的她在台上投入跳唱，最後在比賽中奪得季軍以及「最佳台風獎」，成績亮眼！

而早前網民曾於聲夢粉絲群組中分享Aster的公開表演片段，其《特務J》跳唱片段獲得好評，被指有潛力接師姐鍾柔美（Yumi）棒：「眼神夠氣勢」、「跳舞有功底」、「好吸睛」。未知Aster在《聲夢Junior》中會否與師姐有同台合作的機會呢？

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積極參加歌唱比賽

Aster有不少參加歌唱比賽的經驗，於去年8月的「擁抱愛慈善歌唱比賽」中獲頒最具演藝潛質奬、最具台風獎。她也曾於音樂學院的網上直播歌唱比賽中奪得「Junior Star亞軍」。

她也曾參與網上直播演唱、於Instagram上載翻唱《甘心替代你》、《呼吸有害》、《囍帖街》等歌曲的片段，又有彈奏結他，擁有不錯的音樂造詣。

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9歲入藝術體操港隊

Aster在9歲時已是香港藝術體操港隊的運動員，擁有柔軟筋骨的她輕易做出高難度、優美的動作，她的社交平台上也有不少做體操的靚相！Aster曾在2019年全港藝術體操分齡比賽中奪得球操、棒操、繩操、個人全能的第一名，相當厲害！

Aster的Instagram內現時就只有131張相，體操、唱歌的相較多，據知Aster的Instagram帳號現時由媽媽負責管理。

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