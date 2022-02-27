【急救方法】幼兒染疫發燒或出現痙攣　聖約翰救傷隊授7步驟急救

▲ 子女染疫有發熱甚至出現痙攣症狀，家長們需留心是否「小兒發熱性痙攣」。

疫情期間，家長都十分會擔心子女出現不適。萬一小朋友不幸染疫，有機會發燒，甚至出現「小兒發熱性痙攣」，又稱「小兒驚風」，常見於6個月至6歲的孩童。近日有家長在社交平台分享聖約翰救傷隊急救證書課程手冊，關於遇上此症需如何應對。

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「小兒發熱性痙攣」病發時症狀似腦癇症，伴有明顯發熱症狀，皮膚炙熱泛紅，同時可能大量出汗。病童會出現肌肉痙攣、緊握拳頭、身體呈弓形的狀態，面部肌肉可能會顫抖、眼睛斜視、瞪眼或向上反白，同時還會屏息呼吸，面部與頸部充血、口吐白沫。

若在此情況下進行急救，必須明確首要目標為保護病童避免受傷，並儘快幫助降溫，減輕病情。如是協助家長救助其子女，則亦需安慰受驚的家長，並尋求更專業醫療協助。

急救7步驟

1. 痙攣通常很快停止，因此不要用力強行約束病童或放任何東西入其口中。

2. 痙攣停止後，須除去病童身上衣物及被氈，再用毛巾或海綿蘸約30-32度溫水，從頭到腳擦拭病童身體。

3. 確保空氣流通，在病童體溫降低後，幫其穿回單薄鬆身衣服。

4. 檢查病童身體有否因痙攣而受傷。

5. 安慰病童及其家人。

6. 若病童不省人事，則需側臥，確保其氣管不受阻塞。

7. 尋求醫療援助。

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責任編輯：羅嘉欣