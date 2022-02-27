【第五波疫情】林鄭月娥與廣東省衞健委代表等見面　同意加強分層治療減重症及死亡個案

▲ 林鄭月娥今日與廣東省衞生健康委員會副主任張玉潤，以及多位來自廣東省的流行病學專家會面。（政府新聞處）

特首林鄭月娥今日與廣東省衞生健康委員會（衞健委）副主任張玉潤及多位來自廣東省的流行病學專家會面，雙方同意必須加強分層治療以減少重症及死亡個案，使醫療資源能有效地用於迫切個案。

會議歷時兩個小時，會上討論了特區近日，因應風險評估及善用檢測資源，而調整的檢測措施，包括更廣泛採用快速抗原測試、持續針對風險更高的樓宇圍封強檢等，務求多管齊下，查出社會的感染情況和市民的個人情況，減低傳播風險。

港府官員在會面又為今波疫情死亡個案上升解釋，稱香港進入高齡化社會，人均壽命全球之冠，但不少長者長期體弱患病，在院舍接受照顧，而且早前接種疫苗比率很低。內地專家就建議，港府應更清楚向市民解說死亡個案的臨床狀況，並大力推動長者疫苗接種。

另外，林鄭月娥表示，內地應對疫情的經驗，有助全面檢視，現行各項控制疫情的策略和措施，因應香港實際情況加以調整，貫徹動態清零目標。她又感謝專家組成員提出不少具建設性的意見，其中有關建立網上病人資訊呈報平台「傳染病公眾平台」已逐步落實，讓檢測呈陽性或初步陽性結果的市民，提供相關流行病學資料及同住家人成員資料，港府可盡快分流確診者到不同設施隔離，或在家中等候時做好防護措施，至今已有逾萬名市民使用該平台呈報資料。

食物及衞生局局長陳肇始、政制及內地事務局局長曾國衞、衞生署署長林文健醫生和醫院管理局行政總裁高拔陞醫生，也有出席會面。

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記者：陳宛彤