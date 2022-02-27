【留家抗疫】黃妍深夜網上網上開騷　唱足三小時陪歌迷解悶

▲ 黃妍舉行網上騷。

唱作女歌手黃妍（Cath）與團隊繼去年推出《天光前》而舉行「天光Live」後，今次搞搞新意思，玩深夜網Live，以歌聲串連現場演繹的廣播劇，陪伴歌迷度過不一樣的周六晚。

Cath指大家近來每天忙於抗疫和保護自己，身心皆累，希望以歌聲治癒人心。Cath先唱出《兩個月亮》和《我心中尚未崩壞的部分》，歌迷紛紛加入捧場俾 Like，反應熱烈。

除了唱歌，Cath更邀請嘉賓分享對愛情的睇法，首先登場的是 Sandy@per se，Cath與per se多次在工作場合中碰面，今次算是第一次促膝談心事。Sandy 大方分享自己與男友兼拍檔 Stephen 的交往經過，當聽到他們拍了11年拖，Cath即表現得一臉羨慕！隨即八卦對方的大小戀愛事，Sandy也盡力解開Cath的「疑團」，但也險些招架不住，場面十分有趣。Cath亦即場回答網民提問，當被問到她本身的愛情觀時，Cath故作神秘，並叫網民自己找答案。

Cath除了唱自身作品，也有唱偶像周杰倫的《星晴》及盧廣仲的《愛情怎麼了嗎》等心水作品，她更自彈自唱，歌迷都聽出耳油，一直留言為她打氣。之後輪到第二位嘉賓登場，她就是與Cath在舞台劇《無法成長的我們》中合作的Hilda鄭曉桐，Cath一見Hilda先來個擁抱，隨即單刀直入八卦對方的大小私事，幸好Hilda無所不談，當Cath聽到Hilda的戀愛經驗很豐富時，睩大雙眼每事問，似乎對戀事很好奇。

Cath除了自身作品，也有唱偶像周杰倫的《星晴》及盧廣仲的《愛情怎麼了嗎》等心水作品，更自彈自唱。

對於今次的演出，Cath坦言感覺很新鮮，因為很少有開足3個多小時的Live，樂迷更留言説今次的歌單選曲很有心思，估不到她會選唱如《為何他會離開你》、《失落沙洲》、《我總是一個人在練習一個人》等歌曲。

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