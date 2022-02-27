【第五波疫情】19間母嬰健康院下月起為孕婦打科興疫苗　孕婦產檢時可即時接種

▲ 市民接種疫苗（曾耀輝攝）

衞生署今（27日）宣布，由下月一日起在轄下19間母嬰健康院為接受產前服務的孕婦提供科興疫苗接種服務。同時，署方轄下11間長者健康中心在3月會繼續為65歲或以上人士即場接種科興疫苗。

母嬰健康院職員會於孕婦到母嬰健康院接受常規產前檢查時為她們提供有關疫苗的健康資訊，如孕婦選擇科興疫苗，母嬰健康院職員會安排即場接種。



衛生署表示，數據顯示，懷孕婦女染疫後較非懷孕人士有較高機會出現嚴重併發症，出現早產的風險增加兩倍，而圍產期的死亡率亦增加約50%。另有研究發現，接種疫苗可降低孕婦住院和死亡風險，且懷孕婦女接種疫苗後產生的抗體，可透過臍帶傳送給胎兒，婦女餵哺母乳時亦可為嬰兒提供保護。



另外，早前在筲箕灣、灣仔及葵盛長者健康中心已預約接種日期的長者可繼續依期前往該些中心接受接種服務。至於已預約在新蒲崗長者健康中心接種疫苗的長者，則應於預約期前往九龍城獅子會學生健康服務中心接受接種服務。

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責任編輯：黃小冰