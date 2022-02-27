【全民檢測】邱騰華稱正草擬物資物單　必然有一部分用於全民檢測

▲ 邱騰華（右）今日在蘇屋邨向前綫人員派發醫療物資。（政府新聞處）

商務及經濟發展局局長邱騰華稱，過去一周逐步收到中央物資，已經開始派發，又透露正草擬物資清單，必然有部分關於全民檢測。

邱騰華表示，過去一周有好幾批數量相當大的物資來港，包括1,400萬份快速測試劑，也有1,100萬個較高規格的口罩，將來進行全民檢測時可能用到，以加強檢疫期間的防疫保護。

他續指，要為稍後的全民檢測作物資上的準備，負責的部門正訂立詳細計劃，物資如能自行採購，港府必然會採單，但有些物資若未能短時間內採購，而內地可以生產供應，中央已保證會盡全力提供。

對於將推行的全民檢測，邱騰華稱可能要加強採樣，期間需要每日作快速檢測，所以採購快速測試劑，是要準備檢測期間派發予市民，倘全港要成立以百計的採樣站或檢測中心，也都需要很多額外物資。

至於全民檢測的具體做法，邱騰華指要留待衞生當局及領導小組的政制及內地事務局局長曾國衞適時公布，而他已就物資問題，第一時間作商量，有需要會將物資清單草擬得更完備。

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責任編輯：陳宛彤