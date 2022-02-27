【提早暑假】政府視察多校擬用作全民檢測站　學校職員毋須駐守校舍

▲ 北角培僑中學日前獲當局通知有機會被徵用作全民檢測站，校方關注學生宿舍會有染疫風險。（資料圖片）

全港學校料於下周起提早放「暑假」，期間部分校舍會被政府徵用作全民強制檢測站，據悉當局正物色場地，多個部門日前到多間學校視察；倘校舍被徵用，會由政府接管場地，檢測站朝8晚10運作，計及前期工作及事後清潔等，估計需徵用1個多月。有校長關注期間的學校財物保險問題，雖然當局無要求學校職員留校支援，但校方仍希望在長假期派人手留校為家長及學生宿舍提供支援。

全民強檢將於下月展開，全港市民須在3周內進行3次核酸檢測，惟細節尚未交代。據特首林鄭月娥上周指，提早放暑假期間，部分校舍會用作全民檢測站、疫苗接種中心或隔離設施，近日多間學校已接獲當局通知，有機會被徵用作檢測中心；港島東區多間中小學亦在考慮之列，教育局、民政事務局及機電署上周五已分別派員實地視察，量度學校禮堂及有蓋操場空間，評估空氣流通及電力是否足夠等。

其中北角培僑中學校長伍煥杰引述當局表示，倘校舍被徵用作檢測站，會由政府接管場地，負責運作期間及交還場地前的清潔工作。檢測站將會朝8晚10運作，校方需在前後一小時派人回校開關校門，並提供一名職員電話聯絡支援；當局亦要求僻出6個課室，供工作人員更換保護衣及吃飯等，並設「一出一入」通道分流。

伍煥杰指，4月即將應考中學文憑試（DSE）的中六生網上補課「停唔到」，加上突如其來的長假期，學校有需要安排人手留校為學生家長提供支援；該校亦設有宿舍，目前仍有十多名中六生留宿，不少為內地生，故或需在宿舍範圍外加裝隔板，減低檢測站人流的播疫風險。

提早放暑假指引料於本周發放 學校盼放假續辦網上補課考試

此外，據悉教育局最快本周初公布提早放暑假的指引，林鄭月娥上周稱學校放假期間毋須回校，亦不用上網課，其後多個學界代表提出希望能夠讓師生留家上網課，部分學校中六生更未考模擬試（Mock Exam）。

地利亞修女紀念學校（吉利徑）校長陳鉅培稱，擬於本周及下周辦網上考試，惟涉及「暑假」首周，故正等待當局指引，「考唔考到都唔知」；教育界立法會議員朱國強今（27日）去信教育局，指學校普遍關注校曆表編排，盼當局提供明確指引，通知暑假何時開始及結束，並容許學校彈性處理各安排等。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video，立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：馮琪雅