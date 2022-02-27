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【錄音瘋傳】立法會正點票禁足7日？　政府及議員均澄清︰假消息！

政治 22:23 2022/02/27

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瘋傳立法會正點票禁足7日，但港府消息及立法會議員均作澄清，有關錄音為假消息。（陳國峰攝）

第五波疫情持續惡化下，今日網絡上就流傳，立法會正為實施全市禁足7日作點票，呼籲要儲備足夠糧食。港府消息和立法會議員，都澄清這是假消息，有議員更批評，有不法之徒製造社會混亂，破壞國家及香港安全！

這是堅料，收到可靠情報，接近99%準確，立法會正在進行點票，會否通過全市禁足7天。

消息來源為律師行，當中有高層在立法會工作，並已經通知員工要儲備7天的糧食。你們可行的話，明天也去作儲備。

消息來源可靠，但信不信由你決定。

瘋傳的信息指，立法會正為全市禁足7天作點票，呼籲要有作好儲備糧食的準備，更多番強調消息可靠。

民建聯立法會議員李世榮表示，收到數名街坊查詢，有關立法禁止出門事宜。他強調，立法會至今，都沒有討論過禁止出門事宜。

李世榮續指，流傳的錄音多於一條，似乎帶有惡意，認為做法過份，社會或因而出而混亂，強烈譴責有不法之徒散播假消息。

另一名民建聯議員林琳則指出，立法會會議是公開的，可以從香港電話及立法會平台上，觀看直播，提醒不要輕易相信謠言。

此外，港府消息也指，有關立法會正在點票，準備於未來7天禁足的說法，為假消息。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：陳宛彤

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