【第五波疫情】上水及荃灣屠房從業員明起須定期核酸檢測　持陰性檢測結果方可進入屠房

食環署今（27日）表示，荃灣屠房在進行徹底清潔消毒後，已於今日重開並提供有限度屠宰服務。上水屠房及荃灣屠房從業員明日起須定期以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行核酸檢測，而進入屠房須持有當天起計的過去兩天內發出的陰性檢測結果電話短訊通知，及過去24小時內進行的快速測試陰性結果證明以供查核。而在下月2日前，如進入屠房前仍未收到檢測結果，則可以出示已登記進行指明檢測的電話短訊通知

兩所屠房的從業員明日起也可於荃灣公園及上水單車匯合中心的流動採樣站接受免費的檢測。兩所流動採樣站的服務時間分別為每天上午8時至中午12時，及上午7時至中午12時。食環署亦會繼續向所有屠房從業員派發足夠每天使用的快速檢測包。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：黃小冰