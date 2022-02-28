【第五波疫情】有慈善基金推視像會診服務　疫下助脊髓肌肉萎縮患者留家治療

▲ 醫生透過ZOOM為患者家屬提供建議。（受訪者提供）

脊髓肌肉萎縮症（SMA）患者因慢性疾病而身體虛弱，疫情下難以到醫院求醫，有慈善基金為需要呼吸機輔助的患者，推出視像家居會診服務，醫療團隊在第5波疫情下更曾助有肺炎病徵的患者在家治療，並得以康復，避免入院加重醫院負荷。慈善基金冀來年再支援多15名患者，望更多資金及醫護加入，又冀政府可考慮支援類似計劃。

10歲的吳柏霖為SMA第一型患者，去年參加脊髓肌肉萎縮症慈善基金的恩慈醫療計劃（MMM）；他今年農曆新年期間染上感冒並出現肺炎病徵，惟其家人擔心疫情嚴峻到急診室會增加染疫風險，亦擔心無法探病而對到醫院求醫卻步，便聯絡MMM的醫生求助，醫生連日為其視像會診、處方藥物及安排檢驗等，讓其可留家治療，且病況亦在兩周內漸穩定，目前已康復。

恩慈醫療計劃醫療總監吳國強表示，計劃過去一年已幫助15名需要呼吸機輔助的病人；計劃的團隊包括醫生、護士、臨床心理學家及營養師等，接到轉介的患者後會派註冊護士等探望患者及作測試，為患者制定治療及照顧計劃，並會每半年探訪患者一次，每3至4個月進行一次視像會診，讓患者情況保持穩定並提升生活質素。

若患者病情突然轉壞或意外感染，也可聯繫醫生，由醫生初步開藥並安排護士為患者抽血作檢驗及注射抗生素等，減少經常入院機會，以減輕恐懼和壓力，亦可減輕公立醫院壓力；而若呼吸機等儀器有損耗，也可以聯絡技術人員團隊維修，所有與醫療相關的費用可獲全額報銷。

SMA患者母親、脊髓肌肉萎縮症慈善基金創辦人及主席霍陳美玲表示，SMA患者的致命原因9成是肺炎，疫情下若受感染將有很高的死亡風險，且患者若入院一般要在深切治療部留醫數月，希望透過計劃讓患者減少外出，同時又可減輕醫院病床負擔，若計劃行之有效，冀政府可以接手和投入相關計劃，讓更多病人受惠。她又指，計劃獲私人家族基金贊助，來年料最多可支援多15個案，有需要的病人可以聯絡基金的電郵，望有更多贊助人及私家醫護加入提供協助。

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記者：黃小冰