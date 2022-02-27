  • 17°C
香港時間 : 2022227日 (週日) 23:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【第五波疫情】港鐵員工疑確診宗數累計近千　繁忙時段班次或需調整

社會 22:56 2022/02/27

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

港鐵員工疑確診宗數累計近千，繁忙時段班次或需調整。（資料圖片）

港鐵公司表示，今日（27日）中午接獲清潔外判商通知，一位九龍灣站的外判清潔工於今日凌晨時分離世。該名清潔工於九龍灣站負責月台清潔工作，於2月25日因腳痛請病假在家休息，其最後上班日期為2月24日。外判商指，該員工生前快速檢測結果呈陽性。
 
港鐵公司對該位人員離世深表難過，已主動了解其家庭情況和需要，會提供適切的協助。
 
截至今日(27日)下午六時，港鐵公司在過去24小時共錄得140宗涉及車務及維修員工及承辦商人員初步確診個案。 

在第五波疫情下，港鐵公司至今已錄得逾900宗涉及車務及維修的員工和承辦商人員確診個案，有關情況已對車務運作構成極大挑戰。 

隨著確診員工的人數有可能隨著疫情進一步擴大而增加，需要檢疫的密切接觸者或強制檢測的人數也有可能相應增多。港鐵公司指，當情況惡化至影響到日常營運的人手安排，港鐵會短暫調整服務，如調整列車班次、暫停部分車站客務中心的服務等。 

現時預計，有個別鐵路綫繁忙時間的班次，有可能因為人手緊絀而需要作出調整。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚

相關文章

【食品供應】上水屠房員工爆疫　港府與內地商議安排人員來港助供應新鮮肉類
19:31 2022/02/25
【食品供應】上水屠房員工爆疫　港府與內地商議安排人員來港助供應新鮮肉類
【第五波疫情】港鐵單日增逾150員工疑染疫　累計個案達約650宗
21:29 2022/02/25
【第五波疫情】港鐵單日增逾150員工疑染疫　累計個案達約650宗
【食品供應】政府研伙港鐵運貨來港　料本周內試運
今日 20:47
【食品供應】政府研伙港鐵運貨來港　料本周內試運

你可能感興趣

【食品供應】上水屠房員工爆疫　港府與內地商議安排人員來港助供應新鮮肉類
19:31 2022/02/25
【食品供應】上水屠房員工爆疫　港府與內地商議安排人員來港助供應新鮮肉類
【第五波疫情】港鐵單日增逾150員工疑染疫　累計個案達約650宗
21:29 2022/02/25
【第五波疫情】港鐵單日增逾150員工疑染疫　累計個案達約650宗
【食品供應】政府研伙港鐵運貨來港　料本周內試運
今日 20:47
【食品供應】政府研伙港鐵運貨來港　料本周內試運
港鐵 九龍灣 強制檢測 疫情 鐵路 港鐵

最高瀏覽

【快速檢測】 政府派發快速測試包涉7個品牌　正建立陽性個案網上登記系統
23:31 2022/02/26
【快速檢測】 政府派發快速測試包涉7個品牌　正建立陽性個案網上登記系統
【快速測試】實惠2月28日登記預售救世快速抗原測試劑　$18/盒最快3月1日取貨
18:32 2022/02/26
【快速測試】實惠2月28日登記預售救世快速抗原測試劑　$18/盒最快3月1日取貨
【孕婦打針】懷孕8個月打第三針復必泰　梁麗翹：保護自己保護BB
19:38 2022/02/25
【孕婦打針】懷孕8個月打第三針復必泰　梁麗翹：保護自己保護BB