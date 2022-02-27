【第五波疫情】港鐵員工疑確診宗數累計近千　繁忙時段班次或需調整

▲ 港鐵員工疑確診宗數累計近千，繁忙時段班次或需調整。（資料圖片）

港鐵公司表示，今日（27日）中午接獲清潔外判商通知，一位九龍灣站的外判清潔工於今日凌晨時分離世。該名清潔工於九龍灣站負責月台清潔工作，於2月25日因腳痛請病假在家休息，其最後上班日期為2月24日。外判商指，該員工生前快速檢測結果呈陽性。



港鐵公司對該位人員離世深表難過，已主動了解其家庭情況和需要，會提供適切的協助。



截至今日(27日)下午六時，港鐵公司在過去24小時共錄得140宗涉及車務及維修員工及承辦商人員初步確診個案。

在第五波疫情下，港鐵公司至今已錄得逾900宗涉及車務及維修的員工和承辦商人員確診個案，有關情況已對車務運作構成極大挑戰。

隨著確診員工的人數有可能隨著疫情進一步擴大而增加，需要檢疫的密切接觸者或強制檢測的人數也有可能相應增多。港鐵公司指，當情況惡化至影響到日常營運的人手安排，港鐵會短暫調整服務，如調整列車班次、暫停部分車站客務中心的服務等。

現時預計，有個別鐵路綫繁忙時間的班次，有可能因為人手緊絀而需要作出調整。

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記者：陳梓蔚