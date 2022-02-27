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【確診滯後】昨起私營承辦商驗出陽性個案直接視為確診　2日揭至少3.4萬宗個案滯後確診

社會 23:14 2022/02/27

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昨起私人營辦商驗出陽性個案視直接確診，2日多出3.4宗確診個案未有公布（梁偉榮攝）

本港第五波疫情染疫者急增，檢測服務超負荷出現滯後，港府於上周五（25日）宣布，翌日起檢測營辦商檢測為初步陽性的個案，會直接視為確診，毋需經衞生署公共衞生化驗服務處覆檢；而昨日及今日累計個案揭露，原本正等候衞生署公共衞生化驗服務處覆檢的個案至少逾3.4萬宗，其中2.7萬宗於昨日確診、6,333宗於今日確診，相關個案數字未有於疫情記者會上公布。

衞生防護中心昨日於疫情記者會上指單日新增17,063宗確診個案，不過晚上發稿時指本港累計確診個案達138,955宗，較前一日多出44,899宗，而當中多出的27,836宗個案，防護中心解釋是原本正等候衞生署公共衞生化驗服務處覆檢、檢測營辦商檢測為初步陽性的個案，但中心未有指相關個案分別於何日驗出確診，意味昨新增確診數字實際達44,899宗，而非公布的17,063宗。

今日亦有出現同樣情況，防護中心今日於疫情記者會上指新增26 026宗確診個案，不過晚上發稿時指本港累計確診個案達171,314宗，實際較前一日多出32,359宗，而當中相差的6,333宗個案亦是原本正等候衞生署公共衞生化驗服務處覆檢、檢測營辦商檢測為初步陽性的個案。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：鄧凱文

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