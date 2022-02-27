【確診滯後】私營承辦商驗出陽性個案直接視為確診　2日逾3.4萬宗滯後確診個案被隱藏

▲ 昨起私人營辦商驗出陽性個案視直接確診，2日多出3.4宗確診個案未有公布（梁偉榮攝）

本港第五波疫情染疫者急增，檢測服務超負荷出現滯後，港府於上周五（25日）宣布，翌日起檢測營辦商檢測為初步陽性的個案，會直接視為確診，毋需經衞生署公共衞生化驗服務處覆檢；過去累積的滯後確診數字，就直接隱藏在周六及周日兩天公布的累計個案內，2天額外新增34,169宗確診，未有於疫情記者會上公布。

若連同這2天公布的43089宗新呈報確診個案，兩日合計確診高達77,258宗

衞生防護中心隱藏34,169宗滯後確診(註：2月26日起改變確診準則)：

公布日期 本港累計陽性檢測個案 較前一日增加 當日公布確診個案 相差（滯後確診數字） 2月26日 138,955宗 44,899宗 17,063宗 27,836宗 2月27日 171,314宗 32,359宗 26,026宗 6,333宗 兩日累計 77,258宗 43,089宗 34,169宗

衞生防護中心昨日於疫情記者會上指單日新增17,063宗確診個案，不過晚上發稿時指本港累計確診個案達138,955宗，較前一日多出44,899宗，而當中多出的27,836宗個案，防護中心解釋是原本正等候衞生署公共衞生化驗服務處覆檢、檢測營辦商檢測為初步陽性的個案，但中心未有指相關個案分別於何日驗出確診，意味昨新增確診數字實際達44,899宗，而非公布的17,063宗。

今日亦有出現同樣情況，防護中心今日於疫情記者會上指新增26 026宗確診個案，不過晚上發稿時指本港累計確診個案達171,314宗，實際較前一日多出32,359宗，而當中相差的6,333宗個案亦是原本正等候衞生署公共衞生化驗服務處覆檢、檢測營辦商檢測為初步陽性的個案。

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記者：鄧凱文