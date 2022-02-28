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【提早暑假】家長急撲補習及興趣班　網上科學教育平台增5倍查詢

社會 07:00 2022/02/28

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有科學教育平台改推網上夏令營。（Big Bang Academy 提供）

第五波疫情嚴峻，政府上周公布全港中小學及幼稚園將提前於3至4月放暑假後，不少家長已急忙為子女報讀不同補習班，以應付突如其來的暑假；有提供課外活動的機構亦即時變陣，將原定於7至8月舉行的夏令營改為網上版，又指新措施宣布當日，已即時收到5倍查詢。

家長馮小姐的兒子正就讀小一，她說小朋友對提前放暑假沒有太多反應，但作為家長認為目前當務之急是要填滿兒子本來要網課的時間，不希望他在停課期間停止學習。馮小姐暫時已安排兒子參與科技教育平台的課外活動，亦會以ZOOM形式補習及上音樂課，預計每周相關開支涉及約4,000元。

馮小姐指出，兒子的學校暫未有公布放假後的安排，家長間只好不斷交換意見，商討放假後安排。她又歎疫情之下親子相處亦多了摩擦，照顧小朋友有時亦感吃力，一開始對政府的安排感突然，但冷靜後細想認為未必是壞事︰

現時情況當然不是最理想，不過如果停課可以換取到6至8月可以上到面授課堂，都未必不好。

天主教總堂區學校老師劉曉峯表示，得知當局措施後亦有些許埋怨，不過仍鼓勵自己︰

「都有怨言一兩句，但都要繼續做好本份，始終都想學生好。」

他指出，以往放暑假校方均會安排創意功課，亦會安排課外活動課程，不過今次則不會有相關安排︰「今次都不當作放暑假，而當是停課，畢竟之後4月後仍要繼續上課。」

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為應對突如期來假期，校方正準備不同學習材料，例如供學生預習、由老師講解學習重點的影片，鼓勵學生在停課期間可以自己溫習；學校亦會外購不同網上學習平台，讓學生隨時按自己進度及興趣學習。

政府宣布提早放暑假後，網上科學教育平台Big Bang Academy即時作出應對，創辦人唐蒨怡表示，暑假一向是報讀課外活動課程、私人補習班等的高峰期，得知新措施後，已將本來於7至8月、在學校舉辦的夏季營，改為在網上舉行，惟估計收入仍減至少3至4成。唐蒨怡又指，網上課程推出兩日，首周的課程已差不多額滿，亦收到比平日多5倍的查詢。

其平台推出8個「Summer Camp」課程，內容圍繞新冠肺炎、機械人、藝術等，一周五日上課，每日1小時。她指出，考慮到家長不想小朋友太長時間對着電子熒幕，而小朋友在放假期間會想與同學一起玩樂，有關課程會以小組形式進行，7成時間均為學童自行動手做實驗。唐蒨怡又說，將免費開放映片學習平台至復活節假，讓小朋友可於網上自主學習。

課程內容圍繞不同主題。（Big Bang Academy 提供）

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：黃悅晴

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