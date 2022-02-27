【宿生染舍】教大4成宿生已退宿　部分單位改作隔離染疫師生

▲ 教育大學目前有7名宿生正入住隔離單位，校方強調宿生須遵守防疫指引，不存在爆疫情況。（資料圖片）

本港第5波疫情持續，多間大學陸續將個別宿舍整幢或部分範疇用作隔離染疫學生，本報接獲投訴指，教育大學4幢宿舍均有師生染疫，但有其他男女宿生互換宿舍共宿，共用洗手間及浴室等宿舍設施，恐增加感染風險，有家長擔心留校子女染疫。教大回覆本報查詢表示，因應疫情已將部份學生宿舍宿位改作隔離用途，目前有7人入住，惟有關宿生不可離開所屬單位，只可使用單位內的衞生設施，強調不存在宿舍爆疫情況，一旦發現有宿生違反防疫指引，將被禁止日後申請宿舍。

投訴指，教大4幢宿舍均有學生或教職員染疫，當中涉及本地學生，目前仍留在學校隔離，指宿舍內存在播疫風險，引起外地學生及學生家長擔憂，有家長感求助無門，有教大員工亦曾向校方反映，惟未獲校方「積極回應」，並無提供處理指引。

教大回覆時解釋，因應本港疫情越趨嚴峻，為減輕對醫療系統及隔離設施造成負擔，校方早前將部份學生宿舍的宿位改作隔離用途，供有需要的宿生使用，而檢疫期間，宿生只可使用隔離單位的衞生設施，並須遵照防疫指引，不可離開單位，教大保健中心亦會為其提供電話會診及藥物支援。

校方透露目前共有7名宿生需於教大校園接受隔離支援，而目前入住的隔離單位的宿生分別來自不同宿舍，強調不存在有宿舍出現大爆發的情況，校方會繼續密切留意情況，一旦發現有人違反防疫指引，會被勒令退宿，並將禁止日後申請宿舍。

此外，校方稱透過特別安排，已有近4成宿生退宿，令住宿密度減少，而每次接獲宿生感染個案，教大都會安排宿生進行快速檢測，以確保宿生安全；由2月24日開始，教大亦已實施疫苗通行證的安排，師生必須最少注射1劑新冦疫苗方可進入校園，現時接種最少一劑新冦疫苗的宿生已接近99%。

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：馮琪雅