【提早暑假】暑期作業半價發售　有出版社提前推出智能學習平台

▲ 政府宣布提前放暑假。（資料圖片）

政府宣布提前放暑假，除了學校及家長要設法應對，暑期作業的出版商亦大受影響。有出版社推出優惠，急將暑期作業半價出售，亦有出版社提早推出「智能學習平台」，協助小學生在家繼續學習。

家長急撲補習及興趣班，網上科學教育平台增5倍查詢，詳情即看：【下一頁】

課室出版是其中一個推出不少暑期作業的出版社，出版社上周六於社交網站表示，對於當局宣布提早放暑假，暑期作業系列在網店推出限定優惠，其中部分減價一半至20元。

▲ 樂思教育將於3月推出智能學習平台。（樂思教育提供）

旗下有3個補充練習品牌的樂思教育出版集團，每年均會出版多款暑期作業。樂思教育原定今年9月推出「APLus智能學習平台」，受第五波疫情影響，網上教學需求升溫，出版社提前將平台於3月推出市面，並為學校提供3個月免費優惠。出版社指有關電子平台適合小一至小六學童使用，涵蓋中、英、數3科，老師可透過電子平台自動派發功課，平台亦會自動批改，並就學生表現提供報告。

另外，「賽馬會運算思維教育」計劃一向於網上向學生提供免費的學習資源，計劃總監賴錫璋表示，往年都會向合作學校提供暑期作業、家長工作坊等，而網站上的資源可協助小四至小六的學生，自行做簡單編程，訓練數碼創意及解難能力。

▲ 「賽馬會運算思維教育」訓練學生解難能力。（Coolthink提供）

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記者：黃悅晴