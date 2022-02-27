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【第五波疫情】夏寶龍：中央將確保香港醫療生活物資有求必應　青衣方艙醫院7日建成今竣工　

社會 23:59 2022/02/27

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全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍今日（27日）在北京以視頻會議方式，主持召開支援香港抗疫工作第6次協調會（資料圖片）

全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍昨日（27日）在北京以視頻會議方式，主持召開支援香港抗疫工作第6次協調會，據報引述會上匯報指中央援港抗疫的第三批專家於今日赴港、援港醫療和生活物資正多渠道運抵香港，而青衣方艙醫院共花7日完成工程於今天竣工，成為中央援建4所香港方艙醫院中最早完工並交付的方艙醫院。

夏寶龍指上周三（23日）在深圳主持支援香港抗疫工作第5次協調會，今日則在北京召開第6次協調會，聽取各組工作進展情況匯報，據報夏寶龍指香港疫情處於快速上升期，疫情防控工作已進入最吃勁的關鍵階段，中央將繼續加大力度從各方面支援香港防疫抗疫工作，加快方艙醫院和應急醫院建設並盡快投入使用，全力確保香港急需的醫療和生活物資有求必應、應供盡供、應發盡發，而專班人員會團結一致、全力以赴，堅決貫徹落實中央決策部署。

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記者：鄧凱文

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