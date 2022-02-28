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【第五波疫情】立法會議員譚岳衡：全民強檢需配合有限度禁足

政治 23:38 2022/02/28

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譚岳衡建議全民強檢時配合有限度禁足。（資料圖片）

港府3月內將進行全民強制檢測，會否禁足，如何禁足成為近日討論的焦點。立法會議員、交銀國際董事長譚岳衡認為，需配合有限度的禁足。

譚岳衡認為，大規模的檢測、採取措施將人員流動減至最低，二者對防疫抗疫缺一不可。從重要程度而言，禁足在前，強檢在後，強檢而不禁足，事倍功半，禁足又強檢，則事半功倍。

禁足非封城　金融市場仍要繼續運轉

他指出，無論強檢與否，都須禁足，但強調禁足絕不等於封城，「禁足是爲了將人員流動將至最低，而不是沒有流動」，建議醫院、診所仍需正常收治病人，超市、商場等場所亦需保持有限度經驗，金融市場仍要繼續運轉。

譚岳衡建議港府，採取有限度的、強制禁足措施，例如，在全民檢測時，考慮按照疫情嚴重程度，分區實行不同程度的禁足措施，實現局部循環的禁足；或在全民檢測期間，允許每戶家庭每周派1人外出在附近採購物資1至2次。

他又提醒，政府要在實行禁足期間做好人手調配支持，接聽熱線查詢，受理禁足特殊情況、為獨居長者或特殊人士提供必要物資保障等。同時要做好政策措施的宣傳。

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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記者：林曉君

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