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【污水監測】觀塘沙田及深水埗多棟大廈污水檢測呈陽性　政府今向住戶及清潔工等派發快速測試套裝

社會 08:34 2022/02/28

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（資料圖片）

政府今日（28日）表示，因應觀塘、沙田、深水埗、葵青、東區及黃大仙的污水檢測結果呈陽性，民政事務總署將會由今日起陸續向以下地區的住戶及工作的每位清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

快速測試

  • 污水監測區域觀塘2-7 SMPE 10A/B（Kwun Tong Site 2-7 SMPE 10A/B）—觀塘秀茂坪邨秀明樓
  • 污水監測區域沙田1A WCE-14 （Shatin Site 1A WCE-14）—沙田禾輋邨富和樓
  • 污水監測區域深水埗3 FE-05（Sham Shui Po Site 3 FE-05）（部分）—深水埗幸俊苑俊禮閣及俊賢閣
  • 污水監測區域沙田STWE-03A/B/C（Shatin Site STWE-03A/B/C）— 沙田新田圍邨富圍樓
  • 污水監測區域葵涌2 SL1E-03A/B/C（Kwai Chung Site 2 SL1E-03A/B/C）—葵涌石籬（一）邨石俊樓
  • 污水監測區域觀塘2-1（Kwun Tong Site 2-1）（部分）—觀塘順天邨天柱樓、天衡樓、天樂樓及天池樓
  • 污水監測區域觀塘2-7（Kwun Tong Site 2-7）（部分）—觀塘秀茂坪南邨秀旺樓
  • 污水監測區域沙田1A（Shatin Site 1A）（部分）—沙田乙明邨明信樓、明耀樓及明恩樓；沙田駿洋邨駿湖樓、駿時樓及駿山樓；沙田瀝源邨壽全樓及貴和樓
  • 污水監測區域深水埗2-2（Sham Shui Po Site 2-2）（部分）—深水埗美孚新邨百老匯街68-70、72-74、76-78、80-82、84-86及88-90號
  • 污水監測區域東區7A（Eastern Site 7A）（部分）—柴灣小西灣邨瑞發樓、瑞福樓及瑞隆樓
  • 污水監測區域黃大仙2-1（Wong Tai Sin Site 2-1）（部分）—黃大仙東匯邨

願檢盡檢

污水監測區域東區7A（Eastern Site 7A）（部分）— 柴灣小西灣邨

各區監測站地圖

【湊得輕鬆啲】患乳癌甲狀腺癌12年前被指活不久　港媽為3子女活出奇蹟：大步檻過

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：余思嵐

 

 

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