【第五波疫情】深圳指跨境貨車司機憑24小時內核酸檢測陰性證明入境　若確診21天內不得入境

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深圳口岸昨天（27日）表示，3月1日零時起，粵港跨境貨車司機憑24小時內核酸檢測陰性證明入境，並於每日首次入境時採用快檢（抗原或核酸）和常規核酸雙檢測。粵港跨境貨車司機在指定住宿點住宿期間核酸檢測每天1檢。

深圳指，在入境口岸核酸檢測為陽性的粵港跨境貨車司機，包括被內地衛健疾控部門判定為密切接觸者和次密切接觸者，自確定之日起21天內不得入境。

對新冠肺炎疫情期間經批准納入入境豁免人員名單的粵港跨境貨車司機，賦予粵康碼黃碼，司機入境後須嚴格按照申報軌跡閉環管理，禁止進入內地社區及公共場所。

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責任編輯：余思嵐