【天氣預測】本港今日最高氣溫約22度　未來數日有一兩陣雨

▲ 本港地區今日天氣預測 大致多雲。（曾耀輝攝）

天文台今日（28日）表示，今早氣溫介乎15至16度，華南地區受偏東氣流影響，今日雲量稍多，日間部分時間有陽光，最高氣溫約22度。未來數天繼續受較潮濕偏東氣流影響，日間和暖。

▼ 點擊圖片放大 +2

天文台預測今日本港地區大致多雲，日間部分時間有陽光，最高氣溫約22度，吹和緩偏東風，展望未來數天短暫時間有陽光，日間和暖，早晚亦有一兩陣薄霧。

根據9天天氣預報，周二及周三短暫時間有陽光，早晚有一兩陣雨及薄霧，天氣和暖。周四大致多雲，有一兩陣微雨。周五及周六則短暫時間有陽光，早晚有薄霧，天氣和暖。

【湊得輕鬆啲】患乳癌甲狀腺癌12年前被指活不久 港媽為3子女活出奇蹟：大步檻過

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：余思嵐