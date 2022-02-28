  • 20°C
香港時間 : 2022228日 (週一) 11:58
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【天氣預測】本港今日最高氣溫約22度　未來數日有一兩陣雨

社會 09:21 2022/02/28

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

本港地區今日天氣預測 大致多雲。（曾耀輝攝）

天文台今日（28日）表示，今早氣溫介乎15至16度，華南地區受偏東氣流影響，今日雲量稍多，日間部分時間有陽光，最高氣溫約22度。未來數天繼續受較潮濕偏東氣流影響，日間和暖。

    點擊圖片放大
    +2

天文台預測今日本港地區大致多雲，日間部分時間有陽光，最高氣溫約22度，吹和緩偏東風，展望未來數天短暫時間有陽光，日間和暖，早晚亦有一兩陣薄霧。

根據9天天氣預報，周二及周三短暫時間有陽光，早晚有一兩陣雨及薄霧，天氣和暖。周四大致多雲，有一兩陣微雨。周五及周六則短暫時間有陽光，早晚有薄霧，天氣和暖。

【湊得輕鬆啲】患乳癌甲狀腺癌12年前被指活不久　港媽為3子女活出奇蹟：大步檻過

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：余思嵐

 

相關文章

【污水監測】觀塘沙田及深水埗多棟大廈污水檢測呈陽性　政府今向住戶及清潔工等派發快速測試套裝
今日 08:34
【污水監測】觀塘沙田及深水埗多棟大廈污水檢測呈陽性　政府今向住戶及清潔工等派發快速測試套裝
【第五波疫情】深圳指跨境貨車司機憑24小時內核酸檢測陰性證明入境　若確診21天內不得入境
今日 08:56
【第五波疫情】深圳指跨境貨車司機憑24小時內核酸檢測陰性證明入境　若確診21天內不得入境

你可能感興趣

【污水監測】觀塘沙田及深水埗多棟大廈污水檢測呈陽性　政府今向住戶及清潔工等派發快速測試套裝
今日 08:34
【污水監測】觀塘沙田及深水埗多棟大廈污水檢測呈陽性　政府今向住戶及清潔工等派發快速測試套裝
【第五波疫情】深圳指跨境貨車司機憑24小時內核酸檢測陰性證明入境　若確診21天內不得入境
今日 08:56
【第五波疫情】深圳指跨境貨車司機憑24小時內核酸檢測陰性證明入境　若確診21天內不得入境
氣候暖化 寒冷天氣 天氣 天文台

最高瀏覽

【快速檢測】 政府派發快速測試包涉7個品牌　正建立陽性個案網上登記系統
23:31 2022/02/26
【快速檢測】 政府派發快速測試包涉7個品牌　正建立陽性個案網上登記系統
【父母遺撼】8歲女童患罕見病痛不欲生　父母拒絕用嗎啡止痛讓愛女痛苦地離世
11:31 2022/02/15
【父母遺撼】8歲女童患罕見病痛不欲生　父母拒絕用嗎啡止痛讓愛女痛苦地離世
【第五波疫情】暫停確診者光顧食肆安心出行通知　政府：將檢測資源留真正有需要的人
17:11 2022/02/27
【第五波疫情】暫停確診者光顧食肆安心出行通知　政府：將檢測資源留真正有需要的人