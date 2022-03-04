【若善健談】青春不要臉

《青春不要臉》以上世紀80年代的電視行業作為故事背景，劇中角色的設定亦以家傳戶曉的藝員作為藍本，劇中用上嶄新技術重現 80年代的盛況，加上各人的髮型、裝束及打扮，確實眼前一亮，讓人看得津津入味，細味回憶。



年青的時候，普遍人對社會充滿憧憬，對未來也充滿戰戰兢兢的心情，對自身的健康充滿信心，碰上心儀對象時感受到心臟的強大功率，貼心感受到血液貫穿身體的飛快速度，猶如鐘鼓齊鳴為自己吶喊助威，可想而知心臟不單為身體各部位輸出血液，提供足夠的氧份，無時無刻為我們動力作為最強的後盾，也是健康的重要指標之一。



近年愈來愈多人關心『三高』的話題，『三高』即高血壓、高血脂及高血糖，是中年以後常見的三種非傳染性疾病，這些疾病會對生活構成一定的影響，也增加患者的心理負擔，若處理不宜帶有危險，甚至危及性命。然而，這些疾病幾乎沒有自覺症狀，相信衹有定期身體檢查才可找出端倪，心血管疾病又被稱為『沉默的殺手』並非浪得虛名。『三高』的發病原因很多，未來數篇文章將有專業醫護人員詳細為大家解說。



《青春不要臉》開播後，除年青演員備受關注外，一班綠葉次要角色的實力演出亦獲受讚賞，一齣令人再三回味的電視劇需要各方面的完美配合才稱得上經典；身體的健康狀況亦然，清楚了解自己的身體才可為自己及家人演繹美好的人生，除了需要注意精神健康外，亦應對非傳染性疾病多加了解，例如什麼是膽固醇 ? 它是類固醇的一種嗎？膽固醇的標準如何釐定？衹有肥胖的人士容易超標 ? 如何處理/改善膽固醇超標？



現時『他汀類藥物』(英文名statins）是最常見有效降膽固醇的處方藥，對於坊間或互聯網上的資訊真的要小心查究，例如藥物會出現副作用嗎？長期服用會成癮或患者變得愚鈍？上述的迷思留待未來數篇的作者為大家解答。



心臟是與生俱來的重要器官，心態則可隨著知識而改變，層次也更高，許多時欠缺或忽視健康態度才是真正『沉默殺手』的元兇。透過適時的健康檢查，配合醫護人員的意見及冶療，身體才可在日常生活中發熱發光，你我均可成為主角，為自己喝采。

秋葵

（內容由暉致全力支持）