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【第五波疫情】柴灣2醫療設施有員工確診　包括公務員診所【不斷更新】

社會 18:59 2022/02/28

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熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

（資料圖片）

新冠疫情嚴峻，各政府部門或其轄下管理設施今日（28日）再有職員確診或初步確診。

【18:51】

衞生署表示，署方轄下1間診所和1間學生健康服務中心，因有職員確診，須關閉以進行徹底清潔和消毒。職員已聯絡已預約人士另作服務安排。須關閉的服務單位詳情如下：

診所或學生健康服務中心 關閉日期 涉及個案
柴灣公務員診所 2月28日

護士，最近一次當值日期為2月25日

工人，最近一次當值日期為2月28日
柴灣學生健康服務中心 2月28日

護士，最近一次當值日期為2月25日

護士，最近一次當值日期為2月25日

臨床心理學家，最近一次當值日期為2月24日

【18:10】

​香港郵政表示，由於有郵務人員快速測試陽性，英皇道郵政局和上環郵政局需關閉至本周4。兩間郵政局的郵政信箱大堂明日重開。相關郵務人員在上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩戴口罩。

【09:33】

香港郵政今日表示，由於有郵務人員初步確診，長洲郵政局（包括郵政信箱大堂）及雲咸街郵政局今日至3月2日關閉。相關郵務人員在上班期間有進行體溫檢測，體溫正常，工作時一直有佩戴口罩。已安排所有相關郵務人員接受病毒測試，並按照衞生署衞生防護中心的指引，為局內所有設施及郵件進行徹底清潔消毒。

【湊得輕鬆啲】患乳癌甲狀腺癌12年前被指活不久　港媽為3子女活出奇蹟：大步檻過

疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：TOPick港聞組

      

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