【大義滅親】太太公開錄音舉證梅啟明惡行　梅啟明向病榻中梅媽要錢：我應份攞嘅！

已故天后梅艷芳的兄長梅啟明在日前再次現身醫院欲探望梅媽，不過被拒門外，未能成功見梅媽。在昨日（27日），梅啟明於北角接受傳媒訪問，聲稱梅媽對之前登報脫離母子關係毫不知情，他並點名40多歲的侄子在背後搞小動作操縱梅媽，更聲稱已報警並獲受理。

不過梅啟明的太太Joey向傳媒公開3段梅啟明有關的錄音，原來梅啟明之前曾致電在病榻中梅媽要錢，又向太太指他是應份取得錢。

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致電梅媽要錢

梅太Joey向傳媒公開3段錄音，第1段錄音是梅媽與梅啟明的對話，內容是住院的梅媽請兒子現時不要再騷擾她：「唔好再騷擾我咁多嘞，今日開始要打針」，梅啟明聽到後就聲稱攜同其兒子前往探望。

梅媽回應指醫院有人確診、勸小朋友不要到來，他就大聲地說：「喂，咁嗰啲錢...」，梅媽就稱「平靜咗先，呢個環境，平靜咗先講」，梅啟明就圍繞著錢銀問題：「唔係呀，而家冇錢呀，平靜，你要畀啲錢我先得㗎」。

老婆斥梅啟明傷害兒子

梅啟明曾被問是否包二奶？起初未有回應，後來形容對方是「女朋友」，更指有「女朋友」是很平常的事情，更謂太太亦知道。Joey就向傳媒表示根本不知道梅啟明背著她另有女人，更沒有默許對方出軌，亦暗指梅啟明多年來都沒有付家用照顧兩母子。

有關梅啟明、Joey、梅啟明泰藉女友的關係，就在另一段錄音中提及。

Joey問梅啟明與女友的情況：「你而家同泰妹點呀？你欠佢太多？」，對方強調照顧兒子最為重要，Joey回應他的行為是傷害兒子、兒子不想再見他，又大爆他醉酒後「喺地鐵度係咁嗌，你仲想做特首」。

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Joey提出二人離婚、梅啟明與女友結婚，同時追討被借用以及兒子被取走的零用錢，要求取回7000元就可以，但梅啟明未有回應，Joey狙擊：「窮過鬼唔好學人玩女人」。

此時，梅啟明稱問梅媽要錢後便可以還款，稱梅媽一定會給錢：「個個月都要咁畀啦，唔畀吖？而家嚟制我呀？真係，吓！而家又唔畀，上個月畀啲，咁而家點呀？過年喎，而家嚟咁搞我，人都癲啦。」

梅啟明：嗰啲我應份攞嘅

在最後一段錄音中，Joey斥梅啟明不放過住院的母親，被太太指「迫」梅媽的他說：「嗰啲我應份攞嘅，我話你聽」，Joey則稱是其妹妹的錢，後來梅啟明又稱會致電給住院的梅媽。

另外，Joey回應傳媒指兒子因疫情、頸痛關係，從未答應與父親一同前往醫院，即並不是日前梅啟明所指與兒子一同探望梅媽的說法。