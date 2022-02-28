【家族榮耀劇透】第16集劇情預告　耀祖向甄芯提出離婚

▲ 《家族榮耀》

由張智霖、楊茜堯、李彩華、羅子溢、黃浩然、熊黛林、郭政鴻、梁靖琪等主演《家族榮耀》，第15集講到正當耀祖不滿展鴻與甄芯走得太近時，又收到一張二人的親密照。

第16集（28/2）

耀祖私下與金龍達成口頭協議合作發展鐵路站土地遭眾人反對，兄弟三人爭持不下。

耀祖認為展鴻知道了當年綁架的事而想對集團作出報復，便命他主動辭職。

耀祖看過啟禮提供有關女兒的消息後大怒，在車上向甄芯提出離婚…

《家族榮耀》第15集劇情 上一頁

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