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【第五波疫情】陳肇始指未排除全民檢測期間實施禁足令　發揮最高效用須減低人員流動

社會 10:17 2022/02/28

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本港第五波疫情持續惡化，港府計劃在3月推行全民檢測。食物及衛生局長陳肇始今日（28日）表示，目前無完全排除在全民檢測期間實施「禁足令」，如何發揮全民檢測最高效用，必須減低人員流動，即大家盡量減少，甚至不要外出。

食物及衛生局長陳肇始接受電台訪問時指，從公共衛生角度，如何發揮全民檢測最高效用，必須減低人員流動，即大家盡量減少，甚至不要外出。除了將患者分級分層治療外，就是要重點圍堵，現時未進行全民檢測，但已大量做檢測，差不多檢測量到達20萬，預料下個月會有30萬檢測量，所以現時擴大圍封強檢，過去2天已做6個大廈。在檢測方面就用快速測試處理。

被問到全港會否停市停工。她則稱，整體原則主要減少市面人流，在現時嚴厲社交措施下，希望市民配合，對控制疫情有幫助。

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疫情最新情況互動地圖：bit.ly/3LmilTU

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記者：余思嵐

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