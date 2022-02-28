【封區檢測】元朗天恒邨恒富樓及恒智樓污水樣本呈陽性　今日須圍封強檢【不斷更新】

▲ 政府近日將多幢大廈列為「受限區域」。（梁偉榮攝）

本港第五波疫情嚴峻，確診數字連日逾萬宗。政府近日將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測，相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

【17:05】

元朗天恒邨恒富樓、恒智樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，限制受檢人士須留在其處所並接受強制檢測。

【17:00】

政府今日（28）指，東涌逸東（一）邨福逸樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，限制受檢人士須留在其處所並接受強制檢測。

【16:51】

元朗天恒邨恒俊樓發現有12人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

【14:31】

政府今日（28日）表示，由於沙田禾輋邨順和樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，順和樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

政府指，根據第599J章，政府可按防疫需要，作出限制與檢測宣告。由於上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

【14:31】

葵涌石籬（一）邨石秀樓完成圍封強檢，約1,320人接受檢測，發現247宗初步陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【14:30】

​政府今日（28日）2時30分起，圍封青衣青康路2-2B號青俊苑俊豪閣強檢。政府目標是在明日上午約11時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

政府表示，由於上述大廈排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

【14:01】

元朗天恒邨恒俊樓完成圍封強檢，共有約1,100人接受檢測，發現118宗初步陽性檢測個案和6宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【14:00】

沙田禾輋邨民和樓完成圍封強檢，其間1,740人接受檢測，發現179宗初步陽性檢測個案和30宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

【13:53】

政府昨日（27日）限制元朗天恒邨恒翠樓的人士須留在其處所並接受強制檢測，共有約1200人接受了檢測，當中共發現124宗初步陽性檢測個案和4宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議和消毒用品，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約400戶，當中51戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。政府今日下午約1時完成強制檢測行動後，隨即在「受限區域」內執法，確認「受限區域」內所有人士已根據「相關宣告」及強制檢測公告的要求接受強制檢測。政府共檢查了約260名受檢人士的檢測報告，發現有27人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。相關執法行動於下午約2時30分完成。

【13:24】

政府昨日（27日）限制觀塘秀茂坪邨秀富樓的人士須留在其處所並接受強制檢測，共有約1050人接受了檢測，當中共發現182宗初步陽性檢測個案和5宗檢測結果不確定個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。就指明「受限區域」內發現的初步陽性檢測個案，政府將會向這些人士提供尚待入院或隔離設施時的健康建議和消毒用品，以供有關家庭在等候跟進安排期間使用。



另外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約390戶，當中20戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

【13:00】

政府昨日（27日）限制沙田禾輋邨欣和樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測，其間約560名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現58宗初步陽性檢測個案和5宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。政府亦在「受限區域」內派員到訪192戶，當中11戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。



一文看清強制檢測方法及途徑：https://bit.ly/3stkd4p

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責任編輯：TOPick港聞組