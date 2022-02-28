【外賣優惠】新地12大商場200食肆外賣優惠　折上折再送現金優惠券+免費泊車

▲ Mikiki推出「外賣自取服務優惠碼」，輸入Mikiki獨家優惠碼，全單立減高至$100。(圖片由商場提供)

在第五波疫情下，商戶及市民飽受影響，新地12大商場（東港城、北角匯、上水廣場、life@KCC、將軍澳中心、Mikiki、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、錦薈坊、荃錦中心、荃灣新領域廣場及屯門寶怡商場）為支援商戶及市民在「疫」境求存，把推廣費加碼至350萬，即日起推出4大美食及泊車抗疫優惠，以刺激餐飲消費，讓外賣或自煮都能享用優惠。

彈性時間堂食優惠

新地十二大商場聯同逾200間食肆商戶推出「彈性時間」堂食優惠，如把午餐供應時段延長至下午三時，或提早開始晚餐時段，以配合政府鼓勵企業員工彈性午飯時間，避免聚餐。商場會加推逾100項美食優惠，包括買一送一、消費滿指定金額大送高達50%回贈的商場贈券，以幫助商戶吸客，與商戶共度時艱。Mikiki推出「滋味賞上賞」，The Point會員於午市（中午12時至4時）或晚市（晚上6時至10時）時段惠顧場內指定餐飲商戶滿指定金額可享高達50%回贈。上水廣場及PopWalk天晉匯推出「100% Tasty Rewards」，於指定時間外賣自取電子消費滿$100，即賞$100優惠券回贈。

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零售、超市、餐飲消費賞

商場聯同場內各零售、超市及餐飲商戶推出消費賞，互相帶動營業額發揮協同效應，大送商場購物券，刺激循環消費。其中北角匯推出「1+1=2重賞」，同日於指定零售商戶及美食商戶消費合共滿$200或以上，可享額外2,000積分及$100指定商戶現金券，回贈高達五成。將軍澳中心亦推出「美食超市1+1」優惠，The Point會員分別於場內食肆及超市百貨、健康生活商戶消費滿指定金額，即可獲Point Dollar當錢使。東港城更特別為居住於日出康城及西貢的The Point會員獨家呈獻「春日賞Point Dollar」，送高達$100 Point Dollar，積分當錢使，回贈高達兩成。

外賣優惠折上折

新地十二大商場推出The Point外賣自取平台獨家優惠碼，回贈率高達五成。顧客只需免費登記成The Point會員，即可以 The Point手機應用程式，於外賣自取平台內下單盡享美食，並可與餐廳優惠同時使用，美食優惠折上折。其中，東港城場內餐飲商戶外賣自取美食折扣低至8折，再透過The Point 外賣自取平台獨家優惠碼，消費滿$300立減$100，全單隨時低至半價；將軍澳中心場內餐飲商戶提供大量外賣自取美食折扣外，連同商場於The Point外賣自取平台獨家優惠碼，滿$300立減$100，全單隨時低至45折。

美食消費送免費泊車

為方便駕車點對點購物，新地十二大商場推出免費泊車優惠。其中將軍澳中心推出「美食泊車賞」，只要於場內美食消費$30即送2小時免費泊車，再送1小時免費泊車券；上水廣場推出「Yummy 100%滋味回贈」，晚上6時後惠顧指定食肆外賣自取滿$100，即送$100餐飲美食優惠券及1小時免費泊車券。

記者︰劉妙賢