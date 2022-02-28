【烏克蘭戰爭】《生化危機》美娜憂祖國親友安危　荷里活烏籍女星齊聲援

▲ 不少在烏克蘭出生的荷里活女星都擔憂祖國戰火。

俄烏戰火持續，成為國際焦點。當中不少荷里活女星都出身自烏克蘭，如《生化危機》（Evil Resident）系列的美娜祖華域芝（Milla Jovovich），在銀幕上非常勇悍，現實中已為三女之母的美娜，近日亦對家鄉烏克蘭的戰事甚表憂慮。

美娜祖華域芝日前在IG發表，因看到自己出生的國家遭到俄羅斯戰火炮轟，不少家人及朋友四處躲藏，讓她感受內心撕裂般痛楚。

美娜稱她的父親故鄉前南斯拉夫也曾經歷戰火不斷，每次聽到家人講過去經歷過的戰爭創傷及種種經歷，都讓她甚感心碎與驚呆。米娜表示：「戰爭永遠不停息，還有無法帶來和平的領導人，以及帝國主義永無止境的霸淩，在流血和眼淚中付出代價的永遠都是平民百姓。」

▲ 美娜曾和李冰冰合作《生化危機》第5集。

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憑《生化危機》女戰士走紅

現年47歲的美娜祖華維茲，於烏克蘭首都基輔出生，母親是俄羅斯女演員Galina Loginova，父親Bogich Jovovich是來自塞爾維亞的醫生。美娜童年在莫斯科度過，至5歲時舉家離開前往英國倫敦生活，其後再移居洛杉磯。

美娜以模特兒身份被發掘成演員，在法國導演路比桑（Luc Besson）的《第五元素）(The Fifth Element）嶄露頭角，之後再憑演出《生化危機》系列而走紅，影片更一共拍了6集，令她的打喪屍女戰士形象深入民心。

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另外，荷里活中不乏於烏克蘭出生的女星，包括曾演《《新鐵金剛之量子殺機》（Quantum of Solace）的「邦女郎」Olga Kurylenko），亦在IG留言：「為烏克蘭與其人民的安全祈禱，請停止戰爭。」

而演出《詭屋驚凶實錄》（The Conjuring）系列「華倫夫人」Vera Farmiga、曾演《黑天鵝》（Black Swan）的Mila Kunis等，都屬烏克蘭籍，眾人近日都在IG聲援祖國。

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