【第五波疫情】何栢良料確診數字將有更大幅度攀升　倡設快速測試站為兒童或長者檢測

▲ 港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

本港疫情急劇惡化，昨26,026宗確診再創單日新高，蔓延近2個月的第5波疫情累計有近16萬人染疫；醫管局昨呈報多110宗死亡個案，亦創新高，不足2成死者曾接種疫苗。港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，疫情現時有數以萬計個案，料未來將再大幅攀升，又相信當本港有一定數量市民染疫、天氣將逐步回暖等情況下，確診個案數字會回落。

他今早（28日）接受電台節目表示時指出，政府更新檢測政策，承認快速檢測結果當作確診個案，是必然的方向，預計設立電子申報平台後，料確診數字將有更大幅度攀升，政府亦可更掌握患者的年齡層、有否接種疫苗等數據，協助分析及統計，有助安排治療設施。

他又說，快速測試目前準確度相當好，大部分成年人使用時沒有問題，建議當局將目前的核酸流動站轉為快速測試站，協助兒童或長者作檢測。

何栢良表示，根據世界各地的確診數字顯示，在疫情大爆發後1、2個月後確診個案數字會回落，認爲本港當有一定數量市民染疫，加上收緊社交距離措施，以及天氣將逐步回暖，會有助減低病毒的活躍期。

他又指出現時仍有不少高風險人士未接種疫苗，形容情況是不理想，政府應馬上要動員提升接種率。對於近日有已打針患者離世，他指出有關患者本身有長期病患，部分人接種後的抗體反應會比較差，強調接種疫苗能預防重症及死亡，接種第三針疫苗就會更加安全：

市民千萬不要錯判現時的形勢，以為現時才打疫苗是太遲，其實一點也不遲，疫苗是好安全的。

他又強烈建議有「三高」、心臟病、呼吸道疾病、糖尿、腎病的70歲以上長者，一定要選擇打復必泰疫苗。

另外，本港過去一周至少422名染疫者於公院離世，衞生署公眾及公立醫院殮房爆滿，更有殯儀館不接受新冠確診者遺體。何栢良指，染疫死者的遺體需要特別處理，當局已經就各項的程序提供指引，相信如果能妥善處理遺體，遺體傳染風險遠比市民在社區活動傳播風險低。

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責任編輯：郭詩詩