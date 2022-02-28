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【交收功課】小學要求家長到校交收功課　港媽不滿做法︰唔明點解仲要人肉返校

育兒經 11:41 2022/02/28

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疫情下有小學要求家長到校交收功課。

第五波疫情嚴峻，政府宣布全港中小幼提早於3至4月放暑假。學校面授課堂暫停後，大多改為進行網課，不少學校本周持續上網課，直至提早暑假。有港媽於網上討論區指，其子女就讀的學校要求家長到校交收功課，她不滿學校的做法。

該名港媽日前於網上討論區「親子王國」，以「你哋要返學校交和拎功課嗎？」為題發帖，表示「疫情已經進入第三年，唔明點解仲要人肉返校交和拎功課」。她有感現在疫情愈來愈嚴重，不宜到校交收功課。

最新影片推介︰

仍有幼小需到校交收功課

帖文引起媽媽們討論，有小學家長都表示要回校交收功課，留言「明天下午要返去交和攞！兩星期一次」、「要一星期返去交收功課一次」、「啱啱出咗通告12號返去交，講真唔係太認同呢個安排」；甚至有幼稚園家長指「要呀！幼稚園人肉交收實體功課」。

另一方面，很多家長稱學校已轉為網上交收功課，比起要回校安全得多。有家長表示，「一早已經網上交收資料功課」、「有啲功課要自己印出嚟，屋企無機就有啲麻煩」、「只係買多咗影印紙」、「工作紙直接在iPad做，然後交，直頭不用print」。

家長讚學校速遞功課送上門

有家長稱學校改為使用速遞，直接將功課、教材等送到家中，留言「學校搵快遞公司送上門」、「學校用順豐寄晒啲嘢來我家，連啲視藝用品、之前交咗返學校嘅作業」、「有需要嘅物品，學校用順豐速遞到家，功課就用Google classroom上載」。家長大讚學校的安排貼心又安全，減少家長和小朋友外出的感染風險。

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責任編輯︰王明芳

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