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【Tinder詐騙王】與模特兒女友齊受訪否認騙財　Simon自認正當商人：投資比特幣獲利

娛樂 12:52 2022/02/28

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《Tinder詐騙王》Simon現身受訪否認是騙子，現任女友力撐：「他從未向我借錢。」

Netflix紀錄片《Tinder詐騙王》（Tinder Swindler）上架後成為全球討論話題，主角Simon Leviev向片中3名女性共騙取了近50萬美金的款項。

最後他因偽造身份罪名入獄5個月，現時已獲釋的Simon與新任模特兒女友近日接受媒體獨家訪問，不過他否認一切指控，解釋自已的金錢由來並表示：「我在Tinder只是想結識女生。」

【Netflix紀錄片】《Tinder詐騙王》世紀渣男詐騙千萬美元入獄　5個月後甩身簽約進軍荷里活

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Netflix紀錄片《Tinder詐騙王》大熱

原名Shimon Hayut的Simon假裝是以色列鑽石大王兒子，在交友App Tinder上「獵食」，其中三名受害者Cecilie Fjellhøy、Ayleen Charlotte以及Pernilla Sjoholm接受訪問，詳談如何被Simon騙取信任與金錢，結集成紀錄片《Tinder詐騙王》在Netflix上架。

紀錄片中的最後提到，Simon未有因任何詐騙罪名被判刑，最後只是以偽造身份的罪名被捕，被判入獄15個月，但因疫情關係他只需服刑5個月便獲釋。

回復自由後竟然Simon竟然獲得一班追隨者，雖然他的社交平台被封，但Simon獲女色情片女星兼製作公司Gitoni的CEO Gina Rodrigue垂青，簽約為旗下藝人，預告會為Simon推出書籍、電影和真人騷。而Simon亦在網站Cameo出帖，將取每次199美金幫客人錄製客製化的影片。

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【育兒攻略】受《Tinder詐騙王》啟發　 媽媽歸納5點預防女兒戀愛腦

否認一切指控

現年31歲的Simon出獄後結識了以色列模特兒女友Kate Konlin，二人仍然過著富裕的生活。

近日Simon接受外國媒體「Inside Edition」的獨家訪問，否認一切外界對他的指控，他強調自己在Tinder只是為了結識女生：「我很驚訝有很多女孩子願意在不認識我的情況下特意飛來見我，我不是那紀錄片所塑造出來的怪物！」

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他表示自己是正當商人，並否認自己借用以色列鑽石大王兒子騙取該3名女子的金錢，之所以能夠過著奢華生活、擁有大量金錢，是因為他在2011年、未有人認識之前就已開始投資比特幣。

Simon的女友Kate Konlin亦與他一同接受訪問，Kate表示非常信任Simon的為人，認為《Tinder詐騙王》的內容是捏造，男友亦從未向她借取任何金錢，又暗嘲受害人愚蠢，而Simon亦一再強調：「大眾不認識我，沒資格批評我。我必須證明我的清白，我不是騙子！」

撰文 : TOPick柴犬出動

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