【Mr. Stranger】「教主」盧瀚霆發長文剖白內心世界　Anson Lo：願意揭露更多不同面向

▲ MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）撰千字文抒發感受。

人氣男團MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）最近推出新歌《Mr. Stranger》，獲一眾神徒讚好及瘋傳，《Mr. Stranger》的MV點擊率於上載兩日已超過150萬，可見教主魅力非凡。

Anson Lo於社交平台感激一眾台前幕後的工作人員，並撰寫長文透露構思新歌背後的點滴及抒發感受。

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Anson Lo首先向久候MV的神徒致歉：

🧛🏻《Mr. Stranger》千字文來了～



今次由製作過程到MV首播當刻，都可以用「Strange」來形容。



首播延遲的「Strange」令你們等了一小時多，當刻我和大家一樣焦急，不希望你們要額外等多一日。勞煩了幕後團隊解決網上upload的問題🙏🏻

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他透露是次的新歌製作是一個冒險的決定，並籍此向大家坦承內心的真實精神狀態：

今次「膽粗粗」決定自己由頭到尾構思整首歌的主題和MV劇情，坦白說是一個很冒險的決定，始終自己不是一個專業的製作人，但真的想以一個最personal的作品去開始2022年的音樂。



這首歌對自己而言的「Strange」在於第一次坦承自己內心的真實精神狀態。多謝監製Edward @edwardchan_emp 、作曲編曲團隊Antoine ‘Adlile’, Jeremy G, Daniel Kim、填詞人王樂儀 @wonglokyves 以及和音的Cousin Fung @cousinfung 。今次希望用這首歌跟大家分享2021年年尾自己壓力的來源。記得上年年尾和大家草草透露過自己爆煲，其實是因為愈來愈多目光投放在自己身上，害怕達不到大家的期望，亦害怕走歪了一直大家接受的形象。可能這些的「害怕」只是自己幻想岀來的，但就鑽進了這一個牛角尖，令自己長期處於崩緊的狀態。

他指這首歌以一隻「怪物」的第一身去講述自己不能再裝作正常，

要向世界披露自己不同面向，哪怕其中的會令人恐懼。踏入岀道第四年，有時侯看著自己也會感到頗「陌生」。這個世界變得很快，而自己變得更快，包括作品、形象或風格喜好。有時回看一兩年前的自己，也會覺得好驚訝為何當時會有那些決定、舉動。現在一刻可能和《一所懸命》時的自己很不同，但同樣是很熱愛自己正在推出的音樂，只是真的「成長/改變」了。



「真實 為了你我更勇敢 捲起千種陌生」這一個「你」是指每一位一直支持自己的神徒👶🏻、家人、觀眾。現在的我願意接受和揭露更多自己的不同面向，不再懼怕。

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他形容今次的參與度和唱法對自己來說是很新鮮的「Strange」：

很高興有機會填到兩段英文rap💪🏻 這兩段rap的角度都是以自己內心怪物的方向岀發，所以今次唱法比以往的低沉一點。很喜歡和Edward、Cousin Fung錄音時一起為這首歌尋找屬於它的聲線，它應該是沙啞、憤怒和無助。對於一隻怪物來說，要做正常人/世界期望的形象就是他認為的一位Mr. Stranger；同樣地，對普遍觀眾來說，這個人的每一個不同面向都是一位陌生的Mr. Stranger。

他又分享自己對MV的構思：

今次MV的「strange」在於用了吸血鬼這一個非人類的主題。其實吸血鬼同樣的要隱藏自己的怪物身份，不能向正常人透露，而它也有自己的掙扎，究竟有人性和沒有人性的一面，哪一面才是真正的自己。



這個MV分為兩種層面去看～



第一種層面～

MV由一個膽小的男孩在觀看驚悚電影開始。電影講述一個正在下班的office boy被一隻女吸血鬼吸引了而誤進了吸血鬼世界，被吸血鬼追趕下最後在升降機內被咬而變成了吸血鬼。一番與內心人類的本質掙扎後，最後被吸血鬼的女王認證而正式變成它們一分子。之後大家正在準備享用「小女孩」為晚餐時，他決定以人類office boy的面貌回到人類的世界，並拯救小女孩逃離吸血鬼的世界。但他即使重新擁抱自己的人性，他也決定以吸血鬼的身份生活，因為他知道這一個面向也能夠以善良去生活。膽小的男孩看完電影後，電影中的office boy岀現在他身後，這一次，office boy究竟會不會繼續「以善良去生活」呢？

他繼續說第二種層面，

（每一個人也有潛質成為Stranger）

這一個office boy其實心裡內藏吸血鬼基因，所以在酒吧中，其他吸血鬼聞得到他的身份而沒有咬他。而在升降機內受呼喚而選擇成為吸血鬼。經過內心掙扎後也決心

成為這個家庭的一分子。當大家正在準備享用「小女孩」為晚餐時，他內心被放棄了的人性突然湧現，他頓時感到小女孩被困在籠內，就好像他原本人類的身份也同樣被困在吸血鬼肉身一樣。最後當他拯救小女孩逃離吸血鬼的世界後，當初吸引他進入吸血鬼世界的女吸血鬼對他微笑，表示她會繼續隱藏她的吸血鬼身份。同時其實小女孩也向著女吸血鬼的方向跑去，表示她其實也不怕成為Stranger。而即使office boy以人類的形象重回人類世界，但他最後決定擁抱自己Stranger的形象，以Stranger的面貌在人類世界生活。

▲ （IG截圖）

他不忘感謝幕後團隊，

感謝導演水哥 @waterchan10 、Alan @kubricklo 、拍攝團隊和後製團隊實現了我腦海中的畫面，MV中很多小細節和懸念的地方可以令大家自由想像，沒有任何一個說法才是正確，因為「每人也有機會成為Stranger」。



希望你們喜歡《Mr. Stranger》🧛🏻