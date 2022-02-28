【抗疫物資】邱騰華指全民檢測須更多快測包　當局會透過內地中央部委訂購

▲ 邱騰華。（資料圖片）

政府將進行全民檢測，負責統籌的醫療物資保障工作小組的商務及經濟發展局局長邱騰華表示，當局正集結全民檢測時所需的額外採購名單，部分會透過中央部委採購，包括快速檢測套裝、保護衣、高規格口罩、中成藥等。

邱騰華今早（28日）於電台節目表示，目前物資準備相對較疫情一開始時好，但部分裝備可以做得更好，例如快速檢測套裝的需求愈來愈多，雖市場供應亦很多，但政府抗疫工作中要派發大量檢測包， 因此這類供應要源源不絕。他指出，全民檢測時要更大量的檢測包，可以透過內地中央部委訂購更多。他又強調，當局研究全民檢測形式的同時，已及早計劃有何物資需要，而有關物資多於內地生產，可確保屆時及時到港。

至於中成藥等的物資，當局會如何分配，邱騰華指出，當局會集中派發予有需要人士，逾半中成藥已交到醫管局轄下的中醫診所，作治療之用；亦會透過社區組織派發。

另外，談到疫情期間本港經濟表演，邱騰華指出，去年本港GDP整體增長6.4%，而第四波疫情過後經濟亦有反彈，當中貿易、物流業表現穩定，相信及早做好防控，可創造有利經濟反彈的條件。他又指出，新一份預算案延長「中小企融資擔保計劃」至明年6月，有助中小企應對第五波情，形容是及時雨。

至於疫情期間飽受打擊的旅遊業，邱騰華說，至今約100間旅行社結業，認為長遠來說，本港旅遊業要轉型，指出商務客都會想要有特點的旅遊地方，在本地團加入更多新元素加入，如文化古蹟遊。

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記者：黃悅晴