【運動精神】蘇樺偉到訪明道小學出席網上分享會 與學生隔空分享認識運動精神

▲ 港澳信義會明道小學校長范婉君跟嘉賓蘇樺偉與同學們隔著屏幕來個大合照。

受疫情日趨嚴重的影響，全港中小學生將會提早放暑假，港澳信義會明道小學（下稱「明道小學」）明白同學在抗疫期間留在家中，運動機會較平日減少，特別在放假前的網課時間為同學舉行特別的網上體育課，並邀請到前香港田徑運動員兼殘奧200米賽跑世界紀錄保持者蘇樺偉擔任活動嘉賓，透過網上與全校小學生見面分享，讓同學認識殘奧運動，學習運動員的堅毅精神。

蘇樺偉在活動上分享自己成為運動員的心路歷程，以及在比賽場上勇奪佳績時的感受，藉此勉勵大家要逆境自強，面對任何事情都要抱有堅毅與堅持，向著目標邁進。

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除了經驗的分享，他更聯同擔任活動司儀的前香港田徑運動員黎振浩一起隔空跟同學大玩互動遊戲，提問有關北京冬奧及冬殘奧的知識，亦安排樺偉帶領學生在家中做出多項簡單的熱身動作，同學們亦相當投入。

前香港田徑運動員蘇樺偉表示：「雖然已退出運動場，但一向希望能夠做到以生命影響生命，透過分享自身經歷，讓大家在逆境中獲得正能量，讓同學能夠學習到堅毅勤勞的體育精神。」他又表示，在退役後亦繼續貢獻體育界，目前在香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會中工作，以幕後方式支持殘疾人運動員的發展。他說：

現時已開始為運動員張羅，為年底舉行的亞殘運及巴黎殘奧做好準備。

港澳信義會明道小學校長范婉君表示：「蘇樺偉是一個很有故事和值得大家學習的運動員，每次聽到他的奮鬥歷程都感覺到滿滿的正能量，所以希望利用最後的網課階段為同學安排一場特別的分享。希望同學們能夠在假期時能繼續多鍛鍊，保持身體健康之餘，亦記得蘇樺偉的堅毅、努力不懈精神，縱使在逆境中仍然能堅定自己目標。」

責任編輯：鄺嫻