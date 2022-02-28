  • 20°C
香港時間 : 2022228日 (週一) 12:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【確診日誌】陳健安確診第14日咳嗽有痰　焗陳皮水化痰＋刮痧去濕中醫解構功效

醫生診症室 11:42 2022/02/28

分享：

熱門 快速檢測 兒童新冠疫苗 疫苗通行證 家族榮耀 MIRROR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

陳健安確診第14日咳嗽有痰，焗陳皮水化痰，並自行刮痧去濕。

男子組合C AllStar成員陳健安（On仔）早前在社交網站透露自己確診新冠肺炎，至昨日（27日）為確診的第14天。自確診以來，他發文更新近況，撰寫「Omicron日誌」記錄病情。昨日他表示仍有少許白痰、咳嗽，有輕微腦霧，故焗陳皮水飲用，欲化痰止咳，並刮膀胱經去痰濕、排毒、去疲勞，盼能「清埋啲手尾」。到底陳皮水是否可化痰止咳？化痰又有何功效，有何要注意？TOPick就此綜合中醫師的意見。

最新影片：

陳皮水可健脾袪濕

陳皮水可化痰止咳？註冊中醫師陳俊傑早前接受TOPick訪問時表示，陳皮性質較平和，有行氣健脾作用。焗陳皮水飲用，則有健脾袪濕作用。他表示，取出一塊陳皮，洗走表面的塵後，放進熱水即可。

刮痧可清熱除濕

不過，刮痧則並非人人適合。註冊中醫師古鎧綸早前受訪時講解刮痧功效及宜忌。他表示，刮痧乃中國傳統的自然療法，用器具如牛角、玉石、火罐等在皮膚相關部位刮拭，刮痧過程中令使局部組織高度充血，血管神經受到刺激使血管擴張，血流及淋巴液增快，吞噬作用加強，使體內廢物、毒素加速排除，組織細胞得到營養，從而淨化血液、增加抵抗力，有助減輕病勢，促進康復。

另外，刮痧也可擴張微絲血管，增加汗腺分泌，促進血液循環，可治感冒。經常刮痧也可調整經氣，驅風散寒，清熱除濕，增強免疫力。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

大病初癒不宜刮痧

古醫師指，一般來說，強健壯實體格的人適合刮痧，相反，瘦削、弱質纖纖、怕痛的人相對不適合。以下人士則要特別注意刮痧禁忌：

  • 懷孕女士的腹、腰、骶部不可刮
  • 皮膚潰瘍、損傷、炎症、生瘡或有腫瘤的部位不可刮
  • 容易出血、病危人士如刮痧要謹慎
  • 心臟病、腎功能衰竭、肝硬化、全身重度浮腫者不可刮痧
  • 大病初癒、重病、氣虛血虧及飽食、飢餓狀態下也不宜刮痧

如希望自行刮痧，亦有幾點要注意：

  • 應在刮痧部位加潤滑物才開始刮，可用水、油（跌打油、橄欖油等）、乳液等。
  • 刮痧不一定要刮出痧或痛才好，要以舒服為主。
  • 出痧後30分鐘不可以涼水洗澡，夏季出痧部位忌風扇或空調直吹，冬季應注意保暖。

刮痧顏色反映身體情況

同時，刮痧後皮膚的顏色亦反映身體情況。古醫師表示，刮痧顏色大致可分為三種：紫黑色、紅色和微紅色。刮出紫黑色，代表瘀血重、有內傷或體寒；紅色代表濕熱；微紅代表相對健康。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【第五波疫情】On仔寫居家抗Omicron日誌　陳健安：花清瘟膠囊唔可以亂食
14:49 2022/02/22
【第五波疫情】On仔寫居家抗Omicron日誌　陳健安：花清瘟膠囊唔可以亂食
【第五波疫情】On仔確診第十日快測呈陰性　陳健安味覺突然消失：唔可以掉以輕心
10:41 2022/02/24
【第五波疫情】On仔確診第十日快測呈陰性　陳健安味覺突然消失：唔可以掉以輕心
【第五波疫情】On仔確診新冠肺炎　陳健安憶述個人出現症狀先後次序
12:30 2022/02/17
【第五波疫情】On仔確診新冠肺炎　陳健安憶述個人出現症狀先後次序

你可能感興趣

【第五波疫情】On仔寫居家抗Omicron日誌　陳健安：花清瘟膠囊唔可以亂食
14:49 2022/02/22
【第五波疫情】On仔寫居家抗Omicron日誌　陳健安：花清瘟膠囊唔可以亂食
【第五波疫情】On仔確診第十日快測呈陰性　陳健安味覺突然消失：唔可以掉以輕心
10:41 2022/02/24
【第五波疫情】On仔確診第十日快測呈陰性　陳健安味覺突然消失：唔可以掉以輕心
【第五波疫情】On仔確診新冠肺炎　陳健安憶述個人出現症狀先後次序
12:30 2022/02/17
【第五波疫情】On仔確診新冠肺炎　陳健安憶述個人出現症狀先後次序
健康問題 咳嗽 刮痧 新冠肺炎 陳健安 中醫

最高瀏覽

【快速檢測】 政府派發快速測試包涉7個品牌　正建立陽性個案網上登記系統
23:31 2022/02/26
【快速檢測】 政府派發快速測試包涉7個品牌　正建立陽性個案網上登記系統
【父母遺撼】8歲女童患罕見病痛不欲生　父母拒絕用嗎啡止痛讓愛女痛苦地離世
11:31 2022/02/15
【父母遺撼】8歲女童患罕見病痛不欲生　父母拒絕用嗎啡止痛讓愛女痛苦地離世
【第五波疫情】暫停確診者光顧食肆安心出行通知　政府：將檢測資源留真正有需要的人
17:11 2022/02/27
【第五波疫情】暫停確診者光顧食肆安心出行通知　政府：將檢測資源留真正有需要的人