【確診日誌】陳健安確診第14日咳嗽有痰　焗陳皮水化痰＋刮痧去濕中醫解構功效

▲ 陳健安確診第14日咳嗽有痰，焗陳皮水化痰，並自行刮痧去濕。

男子組合C AllStar成員陳健安（On仔）早前在社交網站透露自己確診新冠肺炎，至昨日（27日）為確診的第14天。自確診以來，他發文更新近況，撰寫「Omicron日誌」記錄病情。昨日他表示仍有少許白痰、咳嗽，有輕微腦霧，故焗陳皮水飲用，欲化痰止咳，並刮膀胱經去痰濕、排毒、去疲勞，盼能「清埋啲手尾」。到底陳皮水是否可化痰止咳？化痰又有何功效，有何要注意？TOPick就此綜合中醫師的意見。

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陳皮水可健脾袪濕

陳皮水可化痰止咳？註冊中醫師陳俊傑早前接受TOPick訪問時表示，陳皮性質較平和，有行氣健脾作用。焗陳皮水飲用，則有健脾袪濕作用。他表示，取出一塊陳皮，洗走表面的塵後，放進熱水即可。

刮痧可清熱除濕

不過，刮痧則並非人人適合。註冊中醫師古鎧綸早前受訪時講解刮痧功效及宜忌。他表示，刮痧乃中國傳統的自然療法，用器具如牛角、玉石、火罐等在皮膚相關部位刮拭，刮痧過程中令使局部組織高度充血，血管神經受到刺激使血管擴張，血流及淋巴液增快，吞噬作用加強，使體內廢物、毒素加速排除，組織細胞得到營養，從而淨化血液、增加抵抗力，有助減輕病勢，促進康復。

另外，刮痧也可擴張微絲血管，增加汗腺分泌，促進血液循環，可治感冒。經常刮痧也可調整經氣，驅風散寒，清熱除濕，增強免疫力。

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大病初癒不宜刮痧

古醫師指，一般來說，強健壯實體格的人適合刮痧，相反，瘦削、弱質纖纖、怕痛的人相對不適合。以下人士則要特別注意刮痧禁忌：

懷孕女士的腹、腰、骶部不可刮

皮膚潰瘍、損傷、炎症、生瘡或有腫瘤的部位不可刮

容易出血、病危人士如刮痧要謹慎

心臟病、腎功能衰竭、肝硬化、全身重度浮腫者不可刮痧

大病初癒、重病、氣虛血虧及飽食、飢餓狀態下也不宜刮痧

如希望自行刮痧，亦有幾點要注意：

應在刮痧部位加潤滑物才開始刮，可用水、油（跌打油、橄欖油等）、乳液等。

刮痧不一定要刮出痧或痛才好，要以舒服為主。

出痧後30分鐘不可以涼水洗澡，夏季出痧部位忌風扇或空調直吹，冬季應注意保暖。

刮痧顏色反映身體情況

同時，刮痧後皮膚的顏色亦反映身體情況。古醫師表示，刮痧顏色大致可分為三種：紫黑色、紅色和微紅色。刮出紫黑色，代表瘀血重、有內傷或體寒；紅色代表濕熱；微紅代表相對健康。

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責任編輯：羅嘉欣