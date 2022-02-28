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【飛虎3壯志英雄劇透】第6集劇情預告　S Team正式成立調查化學武器交易陰謀

娛樂 11:17 2022/02/28

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《飛虎3壯志英雄》

《飛虎3壯志英雄》由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、張兆輝、馬德鐘、陳豪、郭晉安、梁競徽、蕭正楠、姚子羚、陳瀅、蔡思貝等主演，第5集講到軒自鋒死後，心中一直自責，在昕創新的VR心理治療下，漸漸解開心結。

第6集（28/2）

O記近日忙於調查瓦干布，突然收到消息，香港僅存的三大毒梟竟接連落網，寶心中起疑，認為毒品市場突然面臨真空期，必有蹊蹺，很可能是有更大勢力在背後暗中操控。

另一邊，Mike和Mr.T會面，得知三大毒梟被剿滅，背後竟是瓦干布暗中操控，為調查其目的，Mike追蹤毒品拆家大飛。

同一時間，O記也追蹤到大飛身上，並呼叫飛虎出動支援，大飛為躲避大追捕，以手榴彈脅持樂作為人質。

危急之中，軒、樂再度找回兄弟默契，在命懸一線之際，解除危機。

然而，事後文卻沒有讚賞眾飛虎隊員，更叫軒、樂、俊、邦來找自己。

大家面面相覷，滿肚疑惑。

名為S Team的特殊部隊成立，以文為總指揮，收納包括軒、樂、寶、Don在內的各部門精英，調查瓦幹布以及背後化學武器交易的大陰謀。

《飛虎3壯志英雄》第5集劇情   上一頁

最新影片推介：黃文標專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

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