【身教女兒】洪永城用女兒百日宴名義做善事 籌款助兒童院目標5萬元

藝人洪永城與太太梁諾妍（Inez ）的愛女Amber去年12月出世，轉眼簡已100日大，因疫情關係，洪永城未為女兒舉行百日宴，不過就用女兒百日宴為名，籌備一個籌款活動，目標籌款5萬元，幫助聖公會聖基道兒童院，洪永城希望讓Amber知道做善事背後的意義。

洪永城說：



我們而家成為了父母，希望將這份美德延續下去，讓Amber知道做善事背後的意義，所以我同Inez 以「Amber 百日宴」為名，籌備一個籌款活動，多多益善少少無拘，目標是五萬元，希望可以幫助聖公會聖基道兒童院 ， 服務內容包括兒童住宿服務（兒童之家及寄養服務）、學前教育、兒童健康發展綜合服務、新來港及低收入人士服務、臨床心理輔導服務及社會企業。

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洪永城提到，自小父母都教他要幫助有需要的人，所以他會買旗，更會打去東華熱線捐錢，不過他笑言，做善事原因是沉迷龍珠卡，覺得做得善事多自然會抽到心儀的閃卡：



由細到大，父母都教我們要幫助有需要的人，說做得善事多，運氣自然好，那時候的我正沈迷龍珠卡，心想要有運抽到閃中閃，自然要加把勁，所以除了每星期日買旗仔之外，還會打去東華熱線捐錢，「洪小朋友 50 」就是我！



另外，梁諾妍也在社交網分享餵母乳的經驗，好上載裝滿了母乳的奶樽，建議母乳媽媽要飲夠水：「分享一下雖然尋日冇飲紅豆湯，但係我飲咗好多水，瞓咗7個鐘起身泵，第一次一邊泵過170ml個樽唔夠位，倒去第二個樽再繼續泵！#飲夠水都好緊要。」

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責任編輯:陳麗薇

