【烏克蘭戰爭】年輕俄軍以為入侵烏克蘭是演習 被俘虜後致電父母影片瘋傳

▲ 俄兵被母親在電話中質問：「你為何在烏克蘭？」

俄羅斯攻打烏克蘭，戰火四起，一段俄羅斯士兵被俘虜後，致電給父母的影片，近日在Twitter瘋傳。片中遠在俄羅斯的父母，接到電話後，完全不知兒子在參與入侵烏克蘭的行動，媽媽更質問「你怎麼跑去那裡的？」。

烏克蘭戰火燃燒數日，雙方都有死傷。不少俄軍年輕士兵被俘獲的短片和照片，亦在社交媒體上傳開，不少俄軍被捕獲後，都自稱以為入侵行動是演習，不知道自己真的被派到烏克蘭打仗。近日引起網民熱議的一條影片中，一名被制伏的俄軍士兵，頭部受傷紅腫，眼睛被膠帶封住，一旁有人遞上電話，讓他致電遠在俄羅斯故鄉的父母。

▲ 俄兵被指示致電回國，被父母質問「為何你在烏克蘭？」

最新影片：

電話另一端，該名俄兵的爸爸，聽到兒子說「爸爸，是我，我被捕了」,第一反應是大感驚詫，多番詢問「被捕？什麼意思？你在哪裡？」，似乎根本不知兒子被派往烏克蘭。

其後，母親接過電話，俄兵才在旁人指示下，承認自己身在烏克蘭，媽媽不解地問道：「你怎麼跑去那裡的？」俄兵吞吞吐吐道：「他們叫我們去烏克蘭，我們就去了，沒有人知道為什麼。」

▲ 有年輕俄軍士兵被俘虜後抱頭哭求要回家。

早前已有被烏克蘭軍民俘虜的俄國士兵稱，原本以為行動只是訓練以及維持和平，直到回家前，命令才被臨時改成『入侵攻擊烏克蘭』；此外，也有流出影片顯示，有年輕俄羅斯士兵被俘虜後哭求要回家。場面令網民唏噓不已，慨嘆許多俄兵可能都是被迫或被矇騙參戰。

▲ 許多被俘俄兵都致電家人報平安，烏克蘭官方亦設多條熱線供俄羅斯民眾查詢。

烏克蘭官方則表示，會送些被俘虜的年輕人回國，同時開通多條熱線電話，讓俄軍士兵的家屬可以致電查詢參戰親人下落。其中一條熱線名為「活著從烏克蘭回來」（Come back alive from Ukraine），據稱開通後立刻收到數百個遠從俄羅斯打來的電話，詢問在烏蘭藍打仗的家人書否生還。

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責任編輯：莊恭南