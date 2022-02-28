【快速檢測】中大學者指快速測試呈陽性可信度高　毋須連續使用不同品牌快測套裝

▲ 招彥燾。（資料圖片）

港府承認快速抗原檢測陽性結果為確診個案，市面上有林林總總的快速測試套裝，香港中文大學生物醫學學院兼任副教授招彥燾今日（28日）表示，快速測試套裝的價錢不直接反映產品的質素，又指出如快速測試結果呈陽性的可信度高，如結果呈陰性，建議市民不用連續使用不同牌子，但可以做得頻密些。

招彥燾今早於電台節目上表示，市民可以購買目前政府最近採購並向指定群組免費派發的快速抗原測試包。招彥燾強調，產品價錢不直接反映產品好或不好，部分品牌會較貴，是由於廠商有充足資源可做臨床測試，確保產品可以檢測到不同變種病毒。

招彥燾說，目前大部分市面上的快速測試套裝符合本港、內地、歐洲或美國的準則要求，其中獲歐盟認可的套裝會顯示「CE」，但不是所有獲認證的牌子均有第三方做臨床測試，建議市民可以到網上查閱經第三方評估的名單。

招彥燾又說，市民沒有必要接連用不同品牌的快速測試，因大部分市面可買到的套裝質素不錯，結果呈陽性時可信度高；呈陰性時可能是病毒量低或剛中招，其他品牌亦未必測到，市民可以更頻密地檢測。

他指出，鼻腔拭子較容易採樣及穩定，市民採樣時要確保檢測棒放得夠入，觸碰到鼻腔內壁黏膜，提醒切勿心急，要慢慢打圈，感到痕癢及不適為正常，可確保採集到足夠樣本。

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記者：黃悅晴