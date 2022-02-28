【MIRROR成員】助ViuTV轉虧為盈去年勁賺近1億　MIRROR+花姐領功齊獲分紅約4千萬

▲ 人氣男團MIRROR助公司轉虧為盈，傳獲分紅。

出道3年多的男團MIRROR不但人氣強勁，吸金力同樣驚人，電訊盈科（0008）日前公布去年業績，當中開台超過5年的ViuTV首次錄得盈利，賺取近1億元，收益達8億。

MIRROR成功刺激廣告收益，助ViuTV成功轉虧為盈，而他們為獎勵這顆「金蛋」，日前公告將發放近4千萬分紅給「選定僱員」，估計所指是發放予MIRROR成員、經理人花姐等人。

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發分紅獎勵員工

電訊盈科（0008）日前公布去年業績，去年收益386.54億元、純利10.39億元，而當中免費電視ViuTV及相關業務EBITDA（除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）轉虧為盈，賺取9400萬元、收益亦升152%至8億元、廣告收益倍升至6.15億元，逆市下創佳績。

當中電盈提及去年為ViuTV標誌性的一年，男子團體MIRROR成功刺激廣告收益外，亦帶動了藝人管理及內容分銷業務增長。

電盈同時公告，將會授權發行1000萬股股份，作為獎勵贈予「選定僱員」。以日前的電盈股價4.36港元作計算，扣除10萬元的發售價，即電盈會派發4350萬元分紅，雖然公告中未有詳細提及「選定僱員」，但外間相信花姐、MIRROR以及一班ViuTV的當紅藝人有份獲贈分紅。

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韓國流行分紅獎賞

其實以分紅獎賞藝人，在香港娛圈實屬鮮有，但在韓國娛圈裡，經理人公司曾分紅予旗下藝人，如BIGBANG、BLACKPINK等韓團的經紀公司YG娛樂於2015年時，純利潤高達約240億韓元，決定以每股350韓元，約57億4000萬韓元（約3700萬港元）用於現金分紅。

另外少女時代、Super Junior及SHINee所屬的經紀公司SM娛樂亦曾公布分紅獎賞藝人。

▲ MIRROR的出騷價也很高。（取自instagram）

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MIRROR生金蛋

過去1年，人氣爆燈的MIRROR帶動ViuTV廣告收入增加，去年ViuTV獲超過680家廣告客戶投放廣告，廣告收益增加近1.5倍達6.15億元。

於去年第三季裡，首50大廣告客戶中，有13個廣告是起用ViuTV藝人，如滙豐銀行、三星及麥當勞。

而當中比較紅的幾位「鏡仔」身價頗高，有指如姜濤、盧瀚霆、陳卓賢及江𤒹生出騷價高達50萬元一場，另外他們於社交平台出一個post也叫價20萬元。

另外，ViuTV賺錢的另一原因是《全民造星》系列及原創戲劇受到觀眾歡迎，可分銷到海外市場。